Кристина Асмус вышла в свет в бархатном платье с декольте

Актриса Кристина Асмус появилась на публике в платье с декольте и акцентом на бедрах. Знаменитость выложила видео в соцсети.
36-летняя Асмус стала гостьей премьеры фильма «Пророк. История Александра Пушкина», которая состоялась 3 февраля в Михайловском театре. Актриса выбрала для закрытого мероприятия черное бархатное платье с декольте и акцентом на бедрах и серьги. Знаменитость сделала макияж с черными стрелками и уложила волосы.
На кинопремьере также появились Юра Борисов, Анна Пересильд, Светлана Бондарчук, Александр Петров, Алексей Учитель, Сергей Гилев и другие звезды.
В декабре прошлого года Кристина Асмус получила травму на спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Она поскользнулась на мокром полу и упала во время исполнения хореографических движений. Позже артистка сообщила, что ей сделали операцию на ноге. В ходе хирургического вмешательства врачи обнаружили, что, помимо разрыва передней крестообразной связки, Асмус также порвала мениск. Операция длилась четыре часа.