Кристина Асмус вышла в свет в бархатном платье с декольте

В декабре прошлого года Кристина Асмус получила травму на спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Она поскользнулась на мокром полу и упала во время исполнения хореографических движений. Позже артистка сообщила, что ей сделали операцию на ноге. В ходе хирургического вмешательства врачи обнаружили, что, помимо разрыва передней крестообразной связки, Асмус также порвала мениск. Операция длилась четыре часа.