Игорь Матвиенко рассказал о роли Чайковского в сериале «Плевако»

«Мой текст был написан прямо в ее глазах. Я смотрел на нее и пытался что-то говорить: “Голубушка, третьего дня я встретил вашего супруга…” Сериал я так и не посмотрел. Терпеть не могу смотреть на себя в телевизоре. Сыграть Одина и петь — это другое. Ну, не мое это, кино. Никогда больше», — вспоминает Матвиенко.