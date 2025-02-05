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Игорь Матвиенко рассказал о роли Чайковского в сериале «Плевако»

Композитор признался, что сильно волновался на съемках сериала

Композитор Игорь Матвиенко рассказал о своем дебюте в кино. В сериале Анны Матисон «Плевако» народный артист сыграл роль композитора Петра Чайковского. Дебют не понравился собеседнику «Известий».

«Дело в том, что мы поменялись с Сергеем Безруковым. У меня был песенный конкурс “АвторА!”. Самое сложное было, чтобы звезда спела песню начинающего автора. Договориться с артистами очень тяжело. Я попросил Сергея Безрукова принять в проекте участие. А он меня попросил сыграть в сериале Чайковского. Вот так мы поменялись», — объяснил Матвиенко.

Народный артист России Сергей Безруков сыграл в фильме главную роль — адвоката Плевако. По сюжету его супруга Мария договаривается с Чайковским, чтобы тот прослушал и оценил талант их сына, начинающего пианиста.

«Я ужасный Чайковский. Я вообще не Петр Ильич. По характеру я, скорее, Мусоргский. Это мой любимый композитор. Хотя я столько не выпил за свою жизнь, как Модест Петрович», — говорит Матвиенко.

По признанию композитора, на съемках он сильно волновался. Помогла справиться с волнением актриса Мария Смольникова, игравшая жену Плевако.

«Мой текст был написан прямо в ее глазах. Я смотрел на нее и пытался что-то говорить: “Голубушка, третьего дня я встретил вашего супруга…” Сериал я так и не посмотрел. Терпеть не могу смотреть на себя в телевизоре. Сыграть Одина и петь — это другое. Ну, не мое это, кино. Никогда больше», — вспоминает Матвиенко.

В образе Одина Ганграда можно увидеть Игоря Матвиенко 5 и 6 февраля в Государственном Кремлевском дворце и 26 февраля на Ледовой арене в Санкт-Петербурге. Там состоится премьера этно-оперы композитора «Князь Владимир». Главную роль в ней сыграет заслуженный артист России Shaman.