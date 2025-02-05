Юра Борисов пока не строит планы насчет церемонии вручения «Оскара»

МОСКВА, 5 февраля./ТАСС/. Актер Юра Борисов, номинированный на «Оскар» за роль второго плана в фильме американского режиссера Шона Бэйкера «Анора», сообщил ТАСС, что сейчас не строит планы насчет предстоящей 2 марта церемонии вручения премии.
«Я сейчас пока нахожусь здесь, пока дальше ничего не планирую», — сказал собеседник агентства на светской премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина», отвечая на вопрос о планах посетить церемонию вручения премии «Оскар».
Российская премьера картины «Пророк. История Александра Пушкина» с Борисовым в главной роли состоялась в Михайловском театре 3 февраля. Представить фильм в Санкт-Петербурге приехала большая часть творческой команды, работавшей над проектом. Для режиссера Феликса Умарова эта картина стала дебютной.
23 января российский актер Юра Борисов за работу в фильме «Анора» был номинирован на кинопремию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Он стал первым актером из РФ, получившим номинацию на «Оскар».
Церемония вручения призов Американской киноакадемии запланирована на 2 марта. Вместе с Борисовым за награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана» поборются Киран Калкин, сыгравший в фильме «Настоящая боль» (A Real Pain, 2024), Эдвард Нортон за роль в картине «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024), Гай Пирс за роль в «Бруталисте» (The Brutalist, 2024), Джереми Стронг за ленту «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice, 2024).
Ранее Борисов был номинирован за работу в «Аноре» на премию Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) и боролся за «Золотой глобус» в категории лучшая мужская роль второго плана.