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Жена режиссера Гая Ричи опубликовала фото в купальнике

Модель Джеки Ричи позировала в купальнике в море
Джеки Ричи, фото: соцсети
Джеки Ричи, фото: соцсетиИсточник: www_gazeta_ru

Жена режиссера Гая Ричи снялась в купальнике. Модель Джеки Ричи позировала в монокини в море и показала фото в соцсетях.

Супруга продюсера редко публикует подобные кадры. Избранница постановщика в основном делится снимками природных пейзажей, отмечая красоту окружающего мира. Однако периодически модель показывает и семейные фото.

Гай Ричи с женой Джеки Эйнсли
Гай Ричи с женой Джеки ЭйнслиИсточник: Rex / Fotodom.ru

Пара официально зарегистрировала отношения уже после рождения детей. Супруги воспитывают двоих сыновей и дочь: 13-летнего Рафаэля, 12-летнюю Ривку и 10-летнего Леви. Этот брак стал для режиссера вторым, первой женой Ричи была Мадонна.

У экс-супругов двое общих детей: биологический сын Рокко и приемный мальчик Дэвид Банду, которого они забрали из Малави. Брак между певицей и режиссером был расторгнут в 2008 году. Говоря о причинах расставания, Ричи признавался в интервью Details в 2011 году, что ему «надоело бороться с большим количеством семейных неурядиц». По словам артиста, он понимал, на ком женится, но устал от этой «мыльной оперы». Однако кинематографист подчеркивал, что ни о чем не жалеет, поскольку за годы брака с поп-королевой у него появились прекрасные сыновья, которыми он гордится.