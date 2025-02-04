Актриса, «королева крика» из фильмов ужасов Джейми Ли Кертис рассказала, что отпраздновала 26-летие трезвости. О своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью она рассказала в соцсети.
По словам 66-летней Кертис, она остается верной своему обещанию не пить и не употреблять наркотики, несмотря ни на что.
«26 лет назад сегодня я пришла на свою первую встречу по выздоровлению. С тех пор моя жизнь полностью изменилась. Я завела прекрасных друзей, обрела семейную и творческую жизнь, какие и не считала возможными», — раскрыла она влияние отказа от алкоголя на свою жизнь.
Актриса также рассказала, что церковь, в которой когда-то проходили ее еженедельные встречи алкозависимых людей, сгорела во время пожара в Лос-Анджелесе.
«Церкви больше не существует, этого района больше не существует, но мы не пьем и не употребляем, несмотря ни на что», — написала звезда. Джейми Ли Кертис также поддержала тех, кто хочет отказаться от алкоголя и наркотиков, напомнив им, что каждый день без употребления — это уже победа.
Ранее Джейми Ли Кертис пожертвовала $1 млн пострадавшим от пожаров.