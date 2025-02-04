Джейми Ли Кертис рассказала, что отпраздновала 26-летие трезвости

«Церкви больше не существует, этого района больше не существует, но мы не пьем и не употребляем, несмотря ни на что», — написала звезда. Джейми Ли Кертис также поддержала тех, кто хочет отказаться от алкоголя и наркотиков, напомнив им, что каждый день без употребления — это уже победа.