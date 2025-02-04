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Дочь Брюса Уиллиса сделала заявление о состоянии его здоровья

Румер Уиллис рассказала о самочувствии своего отца
Брюс Уиллис
Брюс УиллисИсточник: Legion-Media.ru

Дочь голливудской легенды Брюса Уиллиса Румер прокомментировала состояние здоровья актера. Об этом она рассказала в шоу Loose Women для ITV.

Румер сообщила, что Брюс, которому диагностировали лобно-височную деменцию и афазию, «чувствует себя отлично». В частности, на настроении звезды «Крепкого орешка» повлияло то, что вся их семья сплотилась и стала крепче, чем когда-либо.

«У него все отлично, потому что он видит, что мы все одна семья. Мы очень близки, думаю, что самое прекрасное — это то, как мы сплачиваемся, так мило. Мы действительно одно целое», — заявила дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса.

Ранее стало известно, что тяжелобольной Брюс Уиллис встретился со спасателями на фоне пожаров в США. Выход стал первым для него появлением на публике за последние три года.