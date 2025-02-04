Роберт Паттинсон впервые показал лицо дочери на публике

19 ноября 2023 года Уотерхаус официально сообщила о беременности на фестивале Coronoa Capital в Мексике. В декабре Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци заметили певицу с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце. В конце марта журналисты сообщили, что влюбленные впервые стали родителями. У них родилась дочь.