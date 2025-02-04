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Роберт Паттинсон впервые показал лицо дочери на публике

Актер и его жена не скрывали лицо ребенка во время прогулки
Роберт Паттинсон с дочерью
Роберт Паттинсон с дочерьюИсточник: Legion-Media.ru

Актеры Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус перестали скрывать лицо новорожденной дочери. Об этом сообщает Peopltalk и публикует фотографии девочки.

Пару заметили на семейном завтраке вместе с дочерью в Лос-Анджелесе. Актеры впервые не скрывали лицо дочери перед папарацци. Девочка улыбалась и гримасничала на камеры.

8 июня 2024 года стало известно, что возлюбленные расписались после рождения ребенка.

В начале января появилась информация, что знаменитости организовали свадебную церемонию на курорте на Карибских островах. По словам сотрудницы комплекса, семья пары присутствовала на торжестве. Дочь Паттинсона и Уотерхаус также была на мероприятии. Для нее родители выбрали «нарядное платье».

19 ноября 2023 года Уотерхаус официально сообщила о беременности на фестивале Coronoa Capital в Мексике. В декабре Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци заметили певицу с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце. В конце марта журналисты сообщили, что влюбленные впервые стали родителями. У них родилась дочь.

Ранее Шэрон Стоун подтвердила свадьбу Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус.