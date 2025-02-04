55-летняя звезда «Бриджит Джонс» показала фигуру в платье на одно плечо

55-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки», в котором сыграла главную роль. Мероприятие прошло 3 февраля в Амстердаме. На ковровой дорожке актриса появилась в платье на одно плечо в клетку «гусиная лапка», украшенном серебристыми пуговицами. Артистка также надела черные атласные туфли на каблуках. Звезде уложили волосы в высокий пучок с прядями у лица и сделали вечерний макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.