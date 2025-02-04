55-летняя звезда «Бриджит Джонс» показала фигуру в платье на одно плечо

Актриса Рене Зеллвегер продемонстрировала фигуру в платье на одно плечо. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
55-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки», в котором сыграла главную роль. Мероприятие прошло 3 февраля в Амстердаме. На ковровой дорожке актриса появилась в платье на одно плечо в клетку «гусиная лапка», украшенном серебристыми пуговицами. Артистка также надела черные атласные туфли на каблуках. Звезде уложили волосы в высокий пучок с прядями у лица и сделали вечерний макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.
Комедия «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» выйдет 14 февраля на Кинопоиске. События четвертой части известной франшизы развернутся спустя несколько лет после трагедии с мужем Бриджит Джонс, Марком Дарси. Пытаясь жить дальше, Бриджит выходит на работу и устанавливает приложение для знакомств. В сети женщина знакомится с молодым красавчиком.
До этого стало известно, что Рене Зеллвегер впервые за долгое время снялась для журнала Vogue и дала интервью Хью Гранту. Автором съемки выступил фотограф Николай фон Бисмарк. Актриса позировала в облегающем черном жакете с шелковым платком и цветком. Она, по мнению пользователей соцсетей, снова сильно похудела.
Ранее звезду «Дневника Бриджит Джонс» заподозрили в помолвке.