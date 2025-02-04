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Василия Ливанова выписали из больницы

Жена Ливанова Елена сообщила, что актера выписали из больницы
Василий Ливанов
Василий ЛивановИсточник: Legion-Media.ru

Жена Василия Ливанова Елена сообщила Агентству «Москва», что актера выписали из больницы.

Ливанова объяснила, что артиста часто госпитализируют из-за нехватки железа. В связи с этим актера периодически отвозят в реанимационный центр, где стабилизируют.

«По сути, его госпитализации — это профилактика. И они, как правило, длятся от нескольких дней до недели. Ничего страшного в этом нет. Надо понимать, у Василия солидный возраст, ему по возрасту необходим этот уход», — объяснила супруга актера.

26 января Ливанова подтвердила госпитализацию актера. Она опровергла, что артист попал в больницу из-за расстройства кровообращения головного мозга. Жена актера также назвала неправдой, что тот находился в реанимации. Женщина не стала раскрывать подробности его госпитализации.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

Ранее супруга Ливанова пожаловалась на ложь о ее муже.