Юра Борисов признался, что получил роль Пушкина еще до написания сценария

Известный российский актер Юра Борисов, номинированный на премию «Оскар», получил предложение сыграть Александра Пушкина в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» еще до того, как сценарий фильма был готов. Об этом он рассказал Пятому каналу на премьере картины.
По словам артиста, его привлекла сама личность великого поэта. Он отметил, что продюсер Петр Ануров, который выступил автором идеи, предложил ему роль еще на этапе разработки проекта. Сценарий на тот момент не был написан, и дальнейшая работа шла параллельно с созданием кинематографического образа.
Чтобы глубже прочувствовать своего героя, актер изучил огромное количество произведений Пушкина.
«Пушкин за всю свою жизнь так много написал, что это без чемодана не увезти. Потом так много людей после него писали о нем», — поделился актер, добавив, что это помогло ему сформировать свое восприятие образа поэта.
Ранее Юра Борисов рассказал о своей роли в фильме «Пророк. История Александра Пушкина».