Зак Эфрон и Уилл Феррелл снимутся в комедии режиссера Николаса Столлера

Американские актеры Зак Эфрон («Красивый, плохой, злой») и Уилл Феррелл («Здравствуй, папа, Новый год!») снимутся в новой комедии Николаса Столлера, постановщика «Побег из Вегаса» и «Соседи. На тропе войны», сообщил Deadline.
Столлер снимет фильм по собственному сценарию. Сюжет будет построен вокруг молодого заключенного, который только вышел из тюрьмы. Он берет в заложники присутствующих в зале суда, где транслируется реалити-шоу, и обвиняет страдающего манией величия судью в том, что его несправедливый приговор сломал герою жизнь.
Эфрон сыграет в картине преступника, а Феррелл — судью. Пока проект находится на ранней стадии разработки.
37-летний Зак Эфрон стал известен еще в юном возрасте, после выхода фильмов «Лак для волос» в 2007 году и «Классный мюзикл» в 2006 году, хотя сниматься начал еще раньше. Новую волну популярности ему принесла роль серийного убийцы Тэда Банди, которому удавалось очаровать многих людей своей неотразимой внешностью, в фильме «Красивый, плохой, злой».
В 2023 году с ним вышла лента «Стальная хватка», основанная на реальных событиях из жизни профессионального рестлера Кевина фон Эриха и его семьи. Эфрон сыграл одного из братьев-спортсменов.
Затем он «закрутил роман» с Николь Кидман в новой комедии «Семейные дела», вышедшей в прокат в июне 2024 года.
57-летний Феррелл сыграл недавно главную роль вместе с Риз Уизерспун в фильме Столлера «Вы сердечно приглашены», который в настоящее время является фильмом №1 в мире на Prime Video. Премьера состоялась в конце января. Ранее он участвовал в съемках десятков фильмов, в основном в жанре комедии. В 2021 году вместе с Полом Раддом он снялся в сериале «Психиатр по соседству», годом позже вышла совместная работа с Райаном Рейнольдсом — картина «В духе Рождества».
Ранее стало известно, что звезда «Английского пациента» возглавила жюри Каннского кинофестиваля.