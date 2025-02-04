Зак Эфрон и Уилл Феррелл снимутся в комедии режиссера Николаса Столлера

57-летний Феррелл сыграл недавно главную роль вместе с Риз Уизерспун в фильме Столлера «Вы сердечно приглашены», который в настоящее время является фильмом №1 в мире на Prime Video. Премьера состоялась в конце января. Ранее он участвовал в съемках десятков фильмов, в основном в жанре комедии. В 2021 году вместе с Полом Раддом он снялся в сериале «Психиатр по соседству», годом позже вышла совместная работа с Райаном Рейнольдсом — картина «В духе Рождества».