Джастин Бальдони опубликовал свою переписку с Райаном Рейнольдсом

Помимо деталей судебного разбирательства, Бальдони также опубликовал более поздний предполагаемый обмен сообщениями с Рейнольдсом. В одном из них он написал: «Я попросил Блейк дать мне твой номер еще месяц назад и давно хотел написать». Бальдони также признался, что его дружеские связи ограничены: «Мы с Эмили [женой Бальдони] живем в деревне и в основном проводим время вдвоем. У меня нет близких подруг, с которыми моя жена не дружила бы, не говоря уже о замужних. Так что, наверное, это просто неловкое сообщение, чтобы сказать, что я хотел бы стать твоим другом».