Джастин Бальдони опубликовал свою переписку с Райаном Рейнольдсом

Актер и режиссер Джастин Бальдони опубликовал текстовые сообщения от своей коллеги по фильму «Все закончится на нас» Блейк Лайвли и ее мужа Райана Рейнольдса.
В минувшие выходные Бальдони создал сайт под названием Lawsuit Info, где разместил последние судебные документы, в том числе 168-страничную хронологию событий, связанных с иском, который против него подала Лайвли. В качестве приложения к документу он добавил предполагаемые переписки, призванные доказать: никакого абьюза и никаких домогательств с его стороны на съемочной площадке не было.
Одним из опубликованных сообщений стало письмо Лайвли, адресованное Бальдони. Она обсуждает сцену на крыше, снятую в апреле 2023 года: «Если бы ты знал меня (в реальной жизни) дольше, ты бы понял, как игриво и вкусно будет выглядеть это “подшучивание”, — якобы написала актриса. — Это мой язык любви. Остро и смело, но никогда с зубами…»
Кроме того, Бальдони раскрыл свою предполагаемую первую переписку с Райаном Рейнольдсом. Согласно судебным материалам, актер обратился к Рейнольдсу 28 февраля 2023 года с просьбой передать ему номер Лайвли. Их первая беседа, по данным Бальдони, была теплой и дружеской, однако чуть более чем через месяц Райан якобы резко изменил тон и обвинил коллегу в фэт-шейминге жены.
Судебные документы также содержат утверждения Бальдони о встрече с Лайвли и Рейнольдсом в их пентхаусе в Нью-Йорке, где Райан якобы заявил: «Как ты смел, черт возьми, спрашивать о весе моей жены? Что с тобой не так?» Бальдони утверждает, что атмосфера встречи была настолько напряженной, что ему пришлось принести «совершенно необоснованные» извинения.
Помимо деталей судебного разбирательства, Бальдони также опубликовал более поздний предполагаемый обмен сообщениями с Рейнольдсом. В одном из них он написал: «Я попросил Блейк дать мне твой номер еще месяц назад и давно хотел написать». Бальдони также признался, что его дружеские связи ограничены: «Мы с Эмили [женой Бальдони] живем в деревне и в основном проводим время вдвоем. У меня нет близких подруг, с которыми моя жена не дружила бы, не говоря уже о замужних. Так что, наверное, это просто неловкое сообщение, чтобы сказать, что я хотел бы стать твоим другом».
Рейнольдс якобы ответил в дружеском тоне: «Какое любящее и щедрое сообщение. Спасибо. Мы оба с нетерпением ждем возможности узнать вас и вашу семью ближе. Мы также большие поклонники». В другом предполагаемом сообщении Райан писал: «Ты был замечательным партнером, и это многое значило для нас обоих. Быть порядочным человеком — это все, и ты таким был с первого дня. Спасибо»
Последние публикации Бальдони в рамках его юридической защиты появились незадолго до предварительного судебного заседания, назначенного на понедельник. Основные слушания по иску Блейк Лайвли против Wayfarer Studios и других сторон состоятся 9 марта 2026 года.
Ранее сообщалось, что Тейлор Свифт намерена положить конец дружбе с Лайвли из-за скандала.