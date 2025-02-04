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Актриса Ирина Гринева призналась, что улетела с дочерью из России

Артистка сообщила, что отдыхает с дочерью в Венеции
Ирина Гринева с дочерью, фото: соцсети
Ирина Гринева с дочерью, фото: соцсети

Актриса Ирина Гринева призналась в личном блоге, что улетела с дочерью из России. Звезда показала подписчикам кадры из путешествия, раскрыв город, который выбрала для отдыха.

«Одно восторженное утро! Все же с Венецией нужно быть один на один, в любви всегда только двое. Встать в 6 утра и встретиться с городом пустым и прекрасным. Когда еще нет торговцев, и все спят. Только гондолы, море, каменное кружево, львы, ангелы, колокольный звон, мосты и слезы радости», — отметила артистка.

Знаменитость родила Василису от фигуриста Максима Шабалина. Чемпион на девять лет моложе Гриневой. Актриса рассказывала в интервью, что сначала не восприняла ухаживания молодого спортсмена всерьез, но разница в возрасте ее никогда не смущала. Звезда в 40 лет впервые стала матерью, и это событие, по признанию артистки, перевернуло всю ее жизнь.

Пара официально поженилась в 2010 году, но на каждую годовщину свадьбы супруги устраивают торжество и приглашают гостей. Актриса признавалась, что тщательно продумывает свои образы к важному дню и никогда не повторяется.

Ранее Гринева призналась, что муж каждый год делает ей предложение.