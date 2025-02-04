Актриса Ирина Гринева призналась, что улетела с дочерью из России

«Одно восторженное утро! Все же с Венецией нужно быть один на один, в любви всегда только двое. Встать в 6 утра и встретиться с городом пустым и прекрасным. Когда еще нет торговцев, и все спят. Только гондолы, море, каменное кружево, львы, ангелы, колокольный звон, мосты и слезы радости», — отметила артистка.