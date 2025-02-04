Иск художницы «Ежика в тумане» к Центробанку приняли в суде

Ярбусова указала на то, что в сентябре 2024 года Центробанком были выпущены три памятные монеты с изображением ежика. Этим ЦБ, уверена художница, нарушил авторские права в связи с использованием интеллектуальной собственности. До этого использование персонажа на монетах осудил режиссер мультфильма Юрий Норштейн.