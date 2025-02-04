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Иск художницы «Ежика в тумане» к Центробанку приняли в суде

Мещанский суд Москвы принял иск художницы Ярбусовой к ЦБ по поводу «Ежика в тумане»
Кадр из мультфильма «Ежик в тумане»
Кадр из мультфильма «Ежик в тумане»Источник: Legion-Media.ru

В Мещанском суде Москвы приняли к рассмотрению иск художника-постановщика мультфильма «Ежик в тумане» Франчески Ярбусовой к Банку России о защите авторских прав. Информация об этом размещена в судебной картотеке.

Ярбусова указала на то, что в сентябре 2024 года Центробанком были выпущены три памятные монеты с изображением ежика. Этим ЦБ, уверена художница, нарушил авторские права в связи с использованием интеллектуальной собственности. До этого использование персонажа на монетах осудил режиссер мультфильма Юрий Норштейн.

Заявление было принято 3 февраля, беседа по нему назначена на 17 февраля.

Центробанк выпустил в обращение памятные монеты 3 сентября 2024 года. Клиенты банков могли приобрести на выбор серебряную монету номиналом 3 рубля, монетку из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей и монету из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей.

Тираж монет из стали с никелевым покрытием составлял 850,0 тыс. штук, а из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — 150,0 тыс. штук.

Регулятор отмечал, что монеты являются законным средством наличного платежа в России.