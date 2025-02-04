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Съемки более 600 проектов согласовали в Москве с помощью киноплатформы «Москино»

Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что фильмы снимались в разных локациях, включая популярные парки
Кинопарк «Москино» в Московской области
Кинопарк «Москино» в Московской областиИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Киноплатформа «Москино» в прошлом году помогла согласовать проведение в разных локациях Москвы съемок 632 проектов, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В прошлом году с помощью киноплатформы “Москино” согласовали проведение съемок 632 проектов. Среди них — художественные и документальные фильмы, сериалы, телепроекты и музыкальные клипы. Впервые на платформе утвердили съемки иностранной кинокартины — “Величайший всех времен” (Индия)», — написал мэр.

Он уточнил, что фильмы снимались в разных локациях, включая популярные парки: «Сокольники», Измайловский, Ростокинский акведук. С прошлого года через киноплатформу можно согласовывать разноплановые съемки на улицах и дорогах города. Производители кино могут забронировать локации, подобрать костюмы, реквизит и узнать о мерах поддержки, а горожане — зарегистрироваться на бесплатные показы в сети кинотеатров «Москино» и купить билеты на события кинопарка.

«Запущенная чуть больше года назад киноплатформа “Москино” уже получила престижные награды. В 2024 году ее посетило свыше 500 тыс. уникальных пользователей», — добавил Собянин.