Съемки более 600 проектов согласовали в Москве с помощью киноплатформы «Москино»

Он уточнил, что фильмы снимались в разных локациях, включая популярные парки: «Сокольники», Измайловский, Ростокинский акведук. С прошлого года через киноплатформу можно согласовывать разноплановые съемки на улицах и дорогах города. Производители кино могут забронировать локации, подобрать костюмы, реквизит и узнать о мерах поддержки, а горожане — зарегистрироваться на бесплатные показы в сети кинотеатров «Москино» и купить билеты на события кинопарка.