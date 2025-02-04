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Звезда «Американской истории ужасов» кардинально сменила имидж

Актриса Эмма Робертс опубликовала фото с рыжими волосами
Эмма Робертс, фото: соцсети
Эмма Робертс, фото: соцсети

Звезда «Американской истории ужасов», Эмма Робертс, кардинально сменила имидж. Актриса опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость посетила салон красоты Nine Zero One в Западном Голливуде, где ей покрасили волосы в рыжий цвет. Актриса снялась до и после преображения. Стилисты подстригли кончики, добавили накладные пряди и уложили волосы знаменитости в легкие локоны с боковым пробором. Артистка решилась на смену имиджа из-за нового проекта.

В прошлом октябре Робертс посетила показ бренда Balenciaga в рамках Недели моды в Париже. Актриса позировала на закрытом мероприятии в водолазке, бомбере, остроносых туфлях и рваных колготках. Стилисты также сделали знаменитости укладку с локонами, а визажисты — вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

Артистка состоит в отношениях с артистом Коди Джоном. О романе пары стало известно в октябре 2022 года, они познакомились благодаря общим друзьям. По словам источника из близкого окружения знаменитости, она не спешила знакомить возлюбленного со своим ребенком, потому что не была уверена в серьезности их отношений.

Сыну актрисы три года, она родила первенца от коллеги Гаррета Хедлунда, а в январе 2022 года стало известно, что звезда рассталась с отцом ребенка.

Ранее сообщалось, что новый мем с Эммой Робертс завирусился в сети.