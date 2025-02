Звезда «Американской истории ужасов» кардинально сменила имидж

33-летняя знаменитость посетила салон красоты Nine Zero One в Западном Голливуде, где ей покрасили волосы в рыжий цвет. Актриса снялась до и после преображения. Стилисты подстригли кончики, добавили накладные пряди и уложили волосы знаменитости в легкие локоны с боковым пробором. Артистка решилась на смену имиджа из-за нового проекта.