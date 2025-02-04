Звезда «Американской истории ужасов» кардинально сменила имидж

Артистка состоит в отношениях с артистом Коди Джоном. О романе пары стало известно в октябре 2022 года, они познакомились благодаря общим друзьям. По словам источника из близкого окружения знаменитости, она не спешила знакомить возлюбленного со своим ребенком, потому что не была уверена в серьезности их отношений.