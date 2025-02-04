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Звезда «Эмили в Париже» показала фото с новорожденной дочерью

Актриса выложила в соцсети фото с прогулки с ребенком

Звезда «Эмили в Париже» Лили Коллинз показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с новорожденной дочерью от суррогатной матери.

Лили Коллинз, фото: соцсети
Лили Коллинз, фото: соцсети

На снимке знаменитость была запечатлена во время прогулки с ребенком, который лежал в коляске. Актрису засняли в черном пальто, леггинсах, длинных носках и кроссовках. Звезда стояла спиной к камере. Снимок был сделан мужем Лили Коллинз Чарли МакДауэллом.

«Полное блаженство», — подписала кадр актриса.

1 февраля звезда «Эмили в Париже» объявила, что впервые стала матерью. Она опубликовала фотографию новорожденной дочери.

«Добро пожаловать в центр нашего мира, Туве Джейн Макдауэлл. Словами никогда не выразить бесконечную благодарность нашей невероятной сурмаме и всем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим тебя до Луны и обратно», — написала Коллинз.

Лили Коллинз — дочь музыканта Филла Коллинза и Джилл Тэвелман. Когда девочке было семь лет, ее родители развелись. Лили переехала в Лос-Анджелес вместе с матерью. Несмотря на расставание Филла Коллинза и Джилл Тэвелман, звезда «Эмили в Париже» рассказывала в интервью, что не держит обиды на отца.

Ранее муж Коллинз ответил на критику актрисы после рождения дочери.