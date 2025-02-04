Звезда «Эмили в Париже» показала фото с новорожденной дочерью

Звезда «Эмили в Париже» Лили Коллинз показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с новорожденной дочерью от суррогатной матери.
На снимке знаменитость была запечатлена во время прогулки с ребенком, который лежал в коляске. Актрису засняли в черном пальто, леггинсах, длинных носках и кроссовках. Звезда стояла спиной к камере. Снимок был сделан мужем Лили Коллинз Чарли МакДауэллом.
«Полное блаженство», — подписала кадр актриса.
1 февраля звезда «Эмили в Париже» объявила, что впервые стала матерью. Она опубликовала фотографию новорожденной дочери.
«Добро пожаловать в центр нашего мира, Туве Джейн Макдауэлл. Словами никогда не выразить бесконечную благодарность нашей невероятной сурмаме и всем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим тебя до Луны и обратно», — написала Коллинз.
Лили Коллинз — дочь музыканта Филла Коллинза и Джилл Тэвелман. Когда девочке было семь лет, ее родители развелись. Лили переехала в Лос-Анджелес вместе с матерью. Несмотря на расставание Филла Коллинза и Джилл Тэвелман, звезда «Эмили в Париже» рассказывала в интервью, что не держит обиды на отца.
Ранее муж Коллинз ответил на критику актрисы после рождения дочери.