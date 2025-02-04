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Джессика Бил прервала молчание на фоне слухов о расставании с Тимберлейком

Актриса публично поздравила супруга с днем рождения
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк
Джессика Бил и Джастин ТимберлейкИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Джессика Бил тепло поздравила своего супруга, Джастина Тимберлейка, с 44-летием. Она опубликовала пост в соцсетях.

В своем послании актриса отметила важность их совместного жизненного пути, который длится уже 13 лет. Несмотря на периодические сложности в отношениях, Джессика выразила глубокую признательность мужу: «Еще один год, чтобы оставить воспоминания, которые я храню свято в своем сердце. Еще один год радости и вызовов быть родителями вместе с тобой. Еще один год вместе, чтобы творить и больше узнавать об этом мире», — написала Бил.

После череды скандалов, включая резонансные откровения Бритни Спирс и инцидент с вождением в нетрезвом состоянии, Джастин Тимберлейк пересмотрел свое поведение. Сейчас он больше думает о семье и карьере.

Ранее Тимберлейк решился на серьезный шаг ради спасения своего брака.