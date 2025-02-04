Джессика Бил прервала молчание на фоне слухов о расставании с Тимберлейком

В своем послании актриса отметила важность их совместного жизненного пути, который длится уже 13 лет. Несмотря на периодические сложности в отношениях, Джессика выразила глубокую признательность мужу: «Еще один год, чтобы оставить воспоминания, которые я храню свято в своем сердце. Еще один год радости и вызовов быть родителями вместе с тобой. Еще один год вместе, чтобы творить и больше узнавать об этом мире», — написала Бил.