Сандра Буллок выступила с заявлением из-за беспокойства за безопасность семьи

Накануне, поясняет People, младшая сестра актрисы Джезин Буллок-Прадо заявила, что мошенники выдают себя за нее, чтобы тем самым вымогать «тысячи долларов» у пользователей. По словам Джезин, ей поступают сообщения от мужчин, которые отдали деньги злоумышленникам ради того, чтобы пообщаться с ее сестрой.