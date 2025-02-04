Актриса Чиповская считает, что Борисов заслуживает «Оскар» как никто

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Российская актриса театра и кино Анна Чиповская, комментируя ТАСС номинацию актера Юры Борисова на американскую кинопремию «Оскар», отметила, что не знает других российских актеров, которые заслуживали бы ее больше, чем он.
«Я счастлива за Юру Борисова, потому что я не знаю, кто сейчас более достоин. Я его знаю довольно недолго, но мне кажется, что [он обладает] искренностью, талантом. Юра большой талант, и он этого заслуживает», — сказала она.
Борисов 23 января был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме американского режиссера Шона Бэйкера «Анора» (Anora, 2024). Церемония вручения призов Американской киноакадемии запланирована на 2 марта.
Вместе с Борисовым за награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана» поборются Киран Калкин, сыгравший в фильме «Настоящая боль» (A Real Pain, 2024), Эдвард Нортон за роль в картине «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024), Гай Пирс за роль в «Бруталисте» (The Brutalist, 2024), Джереми Стронг за ленту «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice, 2024).
Ранее Борисов был номинирован за работу в «Аноре» на премию Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) и боролся за «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».