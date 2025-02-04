Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

42-летняя Приянка Чопра снялась в полупрозрачном платье для обложки глянца

Актриса стала лицом нового выпуска журнала Harper’s Bazaar

Актриса Приянка Чопра снялась в «голом» платье для журнала Harper’s Bazaar. Издание опубликовало фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Приянка Чопра на обложке журнала Harper’s Bazaar
Приянка Чопра на обложке журнала Harper’s Bazaar

42-летняя знаменитость стала лицом мартовского выпуска журнала. На обложке актриса предстала в полупрозрачном черном платье, украшенном вышивкой и стразами. Артистка также надела массивное колье в виде змеи. Визажисты сделали звезде макияж с блестящими тенями, черными стрелками и розовой помадой, а стилисты — объемную укладку. На других кадрах Приянка была запечатлена в облегающем макси-платье с разрезом до бедра, топе и рубашке и сарафане с вырезами.

В 2018 году Приянка вышла замуж за участника поп-рок бойзбенда Jonas Brothers Ника Джонаса после полугода отношений. Знаменитости организовали торжество во дворце Умайд-Бхаван в Индии. В начале 2022 года влюбленные впервые стали родителями. У пары родилась дочь Мэлти Мэри от суррогатной матери.

В декабре 2024 года папарацци подловили Приянку Чопру вместе с ее супругом во время свидания в Нью-Йорке. Актриса появилась на публике в черном облегающем мини-платье со шлейфом, которое дополнила курткой в тон и высокими сапогами на каблуках с завязками.