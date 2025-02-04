42-летняя Приянка Чопра снялась в полупрозрачном платье для обложки глянца

Актриса Приянка Чопра снялась в «голом» платье для журнала Harper’s Bazaar. Издание опубликовало фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
42-летняя знаменитость стала лицом мартовского выпуска журнала. На обложке актриса предстала в полупрозрачном черном платье, украшенном вышивкой и стразами. Артистка также надела массивное колье в виде змеи. Визажисты сделали звезде макияж с блестящими тенями, черными стрелками и розовой помадой, а стилисты — объемную укладку. На других кадрах Приянка была запечатлена в облегающем макси-платье с разрезом до бедра, топе и рубашке и сарафане с вырезами.
В 2018 году Приянка вышла замуж за участника поп-рок бойзбенда Jonas Brothers Ника Джонаса после полугода отношений. Знаменитости организовали торжество во дворце Умайд-Бхаван в Индии. В начале 2022 года влюбленные впервые стали родителями. У пары родилась дочь Мэлти Мэри от суррогатной матери.
В декабре 2024 года папарацци подловили Приянку Чопру вместе с ее супругом во время свидания в Нью-Йорке. Актриса появилась на публике в черном облегающем мини-платье со шлейфом, которое дополнила курткой в тон и высокими сапогами на каблуках с завязками.