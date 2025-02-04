42-летняя Приянка Чопра снялась в полупрозрачном платье для обложки глянца

42-летняя знаменитость стала лицом мартовского выпуска журнала. На обложке актриса предстала в полупрозрачном черном платье, украшенном вышивкой и стразами. Артистка также надела массивное колье в виде змеи. Визажисты сделали звезде макияж с блестящими тенями, черными стрелками и розовой помадой, а стилисты — объемную укладку. На других кадрах Приянка была запечатлена в облегающем макси-платье с разрезом до бедра, топе и рубашке и сарафане с вырезами.