Деми Мур опубликовала архивное фото с дочерью, снятое 31 год назад

Голливудская актриса Деми Мур публично поздравила свою дочь с днем рождения. Звезда показала поклонникам в соцсетях архивное фото с Таллулой, снятое в 1994 году.
«Моей малышке сегодня 31. С днем рождения, мой милый волшебный ангел. Люблю тебя до Луны», — написала артистка.
Именинница — младший ребенок Мур от Брюса Уиллиса. Помимо Талуллы, они вырастили дочерей Румер и Скаут. Голливудские звезды прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. Через девять лет после развода артист женился на фотомодели Эмме Хеминг, которая моложе его на 23 года. Супруги воспитывают двух девочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.
В декабре 2024 года Таллула Уиллис объявила о помолвке в соцсетях и показала кольцо, которое подарил возлюбленный. Артистка состоит в отношениях с музыкантом Джастином Эйси. Она признавалась в личном блоге, что встретила достойнейшего человека, который во всем готов ее поддерживать и любить без условий.
В 2022 году экс-жених Уиллис расторг с ней помолвку. Диллон Басс, по словам дочери голливудских звезд, ушел из-за ее проблем со здоровьем. Женщина не скрывает, что боролась с разными зависимостями, а также лечилась от анорексии и это было очень тяжело.
Уиллис признавалась в откровенном интервью, что разрыв произошел через несколько месяцев после того, как она узнала о неизлечимой болезни отца. И это сильно ударило по ее психоэмоциональному здоровью. Но потом она познакомилась с Эйси и постепенно смогла справиться со многими проблемами, которые ее беспокоили.