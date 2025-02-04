Деми Мур опубликовала архивное фото с дочерью, снятое 31 год назад

Уиллис признавалась в откровенном интервью, что разрыв произошел через несколько месяцев после того, как она узнала о неизлечимой болезни отца. И это сильно ударило по ее психоэмоциональному здоровью. Но потом она познакомилась с Эйси и постепенно смогла справиться со многими проблемами, которые ее беспокоили.