Звезда «Английского пациента» возглавила жюри Каннского кинофестиваля

Звезда фильмов «Английский пациент» и «Шоколад» Жюльет Бинош возглавит жюри Каннского кинофестиваля. Об этом сообщили организаторы французского киносмотра.
60-летняя актриса призналась, что с нетерпением ждет возможности занять кресло председателя жюри основного конкурса и поделиться жизненным опытом с членами жюри и зрителями.
«В 1985 году я впервые поднялась по ступеням Дворца фестиваля с энтузиазмом и переживаниями молодой актрисы. Я вообразить не могла, что через 40 лет вернусь в качестве председателя жюри», — высказалась она.
78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая.
Жюльет Бинош родилась 9 марта 1964 года в Париже. Международная популярность пришла к ней, когда на экраны вышла картина польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского «Три цвета: Синий». Всего Бинош снялась в более чем 60 фильмах.
Ранее сообщалось, что фильм о Пушкине с Борисовым в главной роли выйдет в международный прокат.