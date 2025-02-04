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Звезда «Английского пациента» возглавила жюри Каннского кинофестиваля

Актриса Жюльет Бинош стала председателем жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля
Жюльет Бинош
Жюльет БиношИсточник: Legion-Media.ru

Звезда фильмов «Английский пациент» и «Шоколад» Жюльет Бинош возглавит жюри Каннского кинофестиваля. Об этом сообщили организаторы французского киносмотра.

60-летняя актриса призналась, что с нетерпением ждет возможности занять кресло председателя жюри основного конкурса и поделиться жизненным опытом с членами жюри и зрителями.

«В 1985 году я впервые поднялась по ступеням Дворца фестиваля с энтузиазмом и переживаниями молодой актрисы. Я вообразить не могла, что через 40 лет вернусь в качестве председателя жюри», — высказалась она.

78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая.

Жюльет Бинош родилась 9 марта 1964 года в Париже. Международная популярность пришла к ней, когда на экраны вышла картина польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского «Три цвета: Синий». Всего Бинош снялась в более чем 60 фильмах.

Ранее сообщалось, что фильм о Пушкине с Борисовым в главной роли выйдет в международный прокат.