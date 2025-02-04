«Баффи — истребительница вампиров» вернется на экраны

В декабре звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» Сара Мишель Геллар намекнула на его продолжение во время шоу Дрю Бэрримор. 47-летняя актриса много лет отказывалась даже от теоретических размышлений о сиквеле, но затем сменила мнение.