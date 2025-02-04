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«Баффи — истребительница вампиров» вернется на экраны

Готовится перезапуск культового сериала с Сарой Мишель Геллар
Сара Мишель Геллар и Дэвид Бореаназ в сериале «Баффи — истребительница вампиров»
Сара Мишель Геллар и Дэвид Бореаназ в сериале «Баффи — истребительница вампиров»Источник: Legion-Media.ru

Слухи о перезагрузке культового сериала «Баффи — истребительница вампиров» получили неожиданное подтверждение. The Guardian сообщает, что стриминговый сервис Hulu близок к заказу пилотного эпизода, режиссером которого выступит оскароносная Хлоя Чжао.

Сценарий для нового сериала напишут Нора и Лилла Цукерман, авторы сериала «Poker Face».

Ожидается возвращение Сары Мишель Геллар в роли Баффи. Исполнительным продюсером проекта станет Долли Партон, чья компания Sandollar продюсировала оригинальный сериал.

Год назад Партон подтвердила разработку перезагрузки, намекая на возвращение главной героини в обновленном формате.

В декабре звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» Сара Мишель Геллар намекнула на его продолжение во время шоу Дрю Бэрримор. 47-летняя актриса много лет отказывалась даже от теоретических размышлений о сиквеле, но затем сменила мнение.

Ранее Бен Барнс ответил на слухи о том, что он сыграет в сериале по «Гарри Поттеру».