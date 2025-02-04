Умаров надеется экранизировать биографию Маяковского

«Мне очень нравится фигура Маяковского, — признался Умаров. — У него современный слог, его поэзия меня восхищает, было бы интересно раскрыть его путь. Я знаю, что есть люди, которые уже работают над этой колоссальной фигурой, но меня не оставляет надежда, что рано или поздно я с ней могу столкнуться».