После выхода фильма имя Нормана Бейтса стало нарицательным, а его образ вошел в массовую культуру. «Психо» претендовал на четыре золотые статуэтки, но не получил ни одной. Любопытно, что король ужаса и один из самых влиятельных и плодовитых режиссеров Голливуда Хичкок ни разу не получил премию «Оскар» за режиссуру. И только одна его картина — «Ребекка» — в 1941 году была признана Американской киноакадемией лучшим фильмом.