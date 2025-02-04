Вторая половина зимы — время бурных обсуждений в мире большого кино. С момента объявления номинантов на премию «Оскар» и до церемонии вручения критики и зрители размышляют, спорят, предсказывают, кому достанется заветная статуэтка. Что вполне объяснимо: в среде кинематографистов «Оскар» принято считать знаком качества.
Но история знает немало отличных картин, которые не удостоились звания лучшего фильма, но заслужили любовь миллионов зрителей.
«Психо» (1960)
Культовый триллер Альфреда Хичкока щекочет нервы уже не одному поколению зрителей. Молодая служащая Мэрион Крэйн, похитив деньги фирмы, уезжает на машине из города. Остановившись переночевать в мотеле, она знакомится с его хозяином — вежливым парнем по имени Норман Бейтс. Молодой человек выглядит типичным маменькиным сынком, но все оказывается иначе. Стены мотеля скрывают страшную тайну, и эта встреча становится для девушки роковой.
После выхода фильма имя Нормана Бейтса стало нарицательным, а его образ вошел в массовую культуру. «Психо» претендовал на четыре золотые статуэтки, но не получил ни одной. Любопытно, что король ужаса и один из самых влиятельных и плодовитых режиссеров Голливуда Хичкок ни разу не получил премию «Оскар» за режиссуру. И только одна его картина — «Ребекка» — в 1941 году была признана Американской киноакадемией лучшим фильмом.
«Таксист» (1976)
История о ветеране войны во Вьетнаме, не нашедшего себя в мирной жизни, стала настоящей пощечиной устоявшемуся общественному мнению в США. Бывший морской пехотинец Трэвис Бикл, страдающий бессонницей, работает ночным таксистом. Война наложила неизгладимый отпечаток на его психологическое состояние — он превращается в озлобленного одиночку и берется за оружие.
Главную роль в картине «Таксист» исполнил Роберт де Ниро. Критики сходятся во мнении, что это одна из лучших его киноработ. Режиссеру Мартину Скорсезе удалось передать тотальное одиночество героя. Однако честное высказывание о проблемах американского общества киноакадемики не оценили. Фильм получил четыре номинации, но не выиграл ни в одной.
«Однажды в Америке» (1983)
Классика гангстерского кино, сочетающая в себе экшен и психологическую достоверность образов, фильм Серджио Леоне считается выдающимся художественным произведением. При этом у картины нет ни одной номинации на «Оскар». Возможно, причина в том, что в Америке фильм вышел в прокат в сокращенном виде. Оригинальная версия показалась продюсерам слишком длинной.
«Однажды в Америке» сильно урезали и перемонтировали в хронологическом порядке. В таком искаженном виде драма вышла в прокат и поэтому не была оценена. Более полная версия ленты была представлена только через несколько лет.
«Криминальное чтиво» (1994)
Культовый фильм Квентина Тарантино произвел в кинематографе эффект взорвавшейся бомбы и вызвал массу подражаний. Нелинейный сюжет сплетен из нескольких историй: похождения незадачливых гангстеров, спасение молодой красотки от передозировки, ограбление кафе.
Картина имела оглушительный успех не только у зрителей, но и у рецензентов, провозгласивших ее образцом постмодернистского кино. «Криминальное чтиво» вывело Тарантино в топ мировых режиссеров и получило немало престижных наград, в том числе «Оскар» за лучший сценарий. Однако награду как лучший фильм боевику завоевать не удалось. Возможно, потому, что у него был сильный соперник — «Форрест Гамп», ставший в итоге победителем.
«Аватар» (2009)
Парадоксально, но факт: самая кассовая за всю историю кинематографа лента не получила главный «Оскар». Творческой команде, ведомой режиссером Джеймсом Кэмероном, удалось не просто снять научно-фантастический боевик, но создать на экране завораживающую красочную вселенную. Действие происходит в 2154 году на захваченной землянами прекрасной планете Пандора, куда со специальным заданием направлен бывший морпех Джейк Салли. На Земле он инвалид-колясочник, а на Пандоре Джейк получает возможность двигаться и не только.
«Аватар» стал символом технологического прорыва в киноиндустрии, благодаря незабываемым спецэффектам. Но захватывающий видеоряд не отменяет серьезных тем, обозначенных в фильме: негативное воздействие человека на природу, колонизация, уничтожение культуры коренных народов. Фильм был номинирован на «Оскар» в девяти категориях, в том числе как лучший фильм и за лучшую режиссуру. Однако картина получила только три статуэтки: за работу оператора, художника-постановщика и за визуальные эффекты.
«Ла-Ла Ленд» (2016)
Музыкальный романтический фильм о молодых влюбленных: актрисе и джазовом пианисте. Она мечтает добиться успеха на подмостках и в кино, он — открыть свой джаз-клуб. Однако путь к мечте оказывается непростым.
Фильм снят Дэмьеном Шазеллом, в главных ролях — Райан Гослинг и Эмма Стоун. «Ла-Ла Ленд» был выдвинут на «Оскар» в 14 номинациях, повторив рекорд фильмов «Все о Еве» (1950) и «Титаник» (1997), и победил в шести из них, в том числе стал обладателем статуэтки за лучшую режиссуру. Однако лучшим фильмом киноакадемики назвали арт-хаусную драму «Лунный свет». Причем, в финале церемонии произошел скандал. Из-за ошибки организаторов сначала обладателями главного приза провозгласили команду «Ла-Ла Ленда» и даже успели вручить приз. Потом организаторам «Оскара-2017» пришлось исправлять свою ошибку. Зрители была возмущены, поскольку успели полюбить трогательную историю о любви, творчестве и успехе.
«Джокер» (2019)
Психологический триллер Тодда Филлипса об артисте-неудачнике Артуре Флеке и его альтер эго бунтаре Джокере сразу и навсегда полюбился зрителям. О чем свидетельствуют кассовые сборы в более чем миллиард долларов. И дело не только в популярности персонажей комиксов, а в том, что создателям картины удалось нажать на болевые точки современного общества. На «Оскаре» картина была представлена в 11 номинациях. Но получила только две. Была отмечена музыка к фильму, и исполнитель главной роли Хоакин Феникс завоевал «Оскар» как исполнитель главной мужской роли.