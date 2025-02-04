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7 известных картин, которые не получили «Оскар» за лучший фильм

История кино знает немало случаев, когда мнения американских киноакадемиков и зрителей о том, какой фильм считать лучшим, кардинальным образом расходились. Расскажем о них в статье
Арина Ромина
Автор Кино Mail
Зое Салдана в фильме «Аватар»
Зое Салдана в роли НейтириИсточник: кадр из фильма «Аватар»

Вторая половина зимы — время бурных обсуждений в мире большого кино. С момента объявления номинантов на премию «Оскар» и до церемонии вручения критики и зрители размышляют, спорят, предсказывают, кому достанется заветная статуэтка. Что вполне объяснимо: в среде кинематографистов «Оскар» принято считать знаком качества.

Но история знает немало отличных картин, которые не удостоились звания лучшего фильма, но заслужили любовь миллионов зрителей.

«Психо» (1960)

Вера Майлз в фильме «Психо»
Вера Майлз в роли Мэрион КрэйнИсточник: кадр из фильма «Психо»

Культовый триллер Альфреда Хичкока щекочет нервы уже не одному поколению зрителей. Молодая служащая Мэрион Крэйн, похитив деньги фирмы, уезжает на машине из города. Остановившись переночевать в мотеле, она знакомится с его хозяином — вежливым парнем по имени Норман Бейтс. Молодой человек выглядит типичным маменькиным сынком, но все оказывается иначе. Стены мотеля скрывают страшную тайну, и эта встреча становится для девушки роковой.

После выхода фильма имя Нормана Бейтса стало нарицательным, а его образ вошел в массовую культуру. «Психо» претендовал на четыре золотые статуэтки, но не получил ни одной. Любопытно, что король ужаса и один из самых влиятельных и плодовитых режиссеров Голливуда Хичкок ни разу не получил премию «Оскар» за режиссуру. И только одна его картина — «Ребекка» — в 1941 году была признана Американской киноакадемией лучшим фильмом.

«Таксист» (1976)

Роберт де Ниро в фильме «Таксист»
Робер де Ниро в роли Трэвиса БиклаИсточник: кадр из фильма «Таксист»

История о ветеране войны во Вьетнаме, не нашедшего себя в мирной жизни, стала настоящей пощечиной устоявшемуся общественному мнению в США. Бывший морской пехотинец Трэвис Бикл, страдающий бессонницей, работает ночным таксистом. Война наложила неизгладимый отпечаток на его психологическое состояние — он превращается в озлобленного одиночку и берется за оружие.

Главную роль в картине «Таксист» исполнил Роберт де Ниро. Критики сходятся во мнении, что это одна из лучших его киноработ. Режиссеру Мартину Скорсезе удалось передать тотальное одиночество героя. Однако честное высказывание о проблемах американского общества киноакадемики не оценили. Фильм получил четыре номинации, но не выиграл ни в одной.

«Однажды в Америке» (1983)

Элизабет МакГоверн в фильме «Однажды в Америке»
Элизабет МакГоверн в роли Деборы ГеллиИсточник: кадр из фильма «Однажды в Америке»

Классика гангстерского кино, сочетающая в себе экшен и психологическую достоверность образов, фильм Серджио Леоне считается выдающимся художественным произведением. При этом у картины нет ни одной номинации на «Оскар». Возможно, причина в том, что в Америке фильм вышел в прокат в сокращенном виде. Оригинальная версия показалась продюсерам слишком длинной. 

«Однажды в Америке» сильно урезали и перемонтировали в хронологическом порядке. В таком искаженном виде драма вышла в прокат и поэтому не была оценена. Более полная версия ленты была представлена только через несколько лет.

«Криминальное чтиво» (1994)

Ума Турман, Джон Траволта в фильме «Криминальное чтиво»
Ума Турман, Джон Траволта в роли Винсента Веги, Мии УолессИсточник: кадр из фильма «Криминальное чтиво»

Культовый фильм Квентина Тарантино произвел в кинематографе эффект взорвавшейся бомбы и вызвал массу подражаний. Нелинейный сюжет сплетен из нескольких историй: похождения незадачливых гангстеров, спасение молодой красотки от передозировки, ограбление кафе.

Картина имела оглушительный успех не только у зрителей, но и у рецензентов, провозгласивших ее образцом постмодернистского кино. «Криминальное чтиво» вывело Тарантино в топ мировых режиссеров и получило немало престижных наград, в том числе «Оскар» за лучший сценарий. Однако награду как лучший фильм боевику завоевать не удалось. Возможно, потому, что у него был сильный соперник — «Форрест Гамп», ставший в итоге победителем.

«Аватар» (2009)

Зои Салдана, Сэм Уортингтон в фильме
Зои Салдана, Сэм Уортингтон в роли Джейка Салли, НейтириИсточник: кадр фильма «Аватар»

Парадоксально, но факт: самая кассовая за всю историю кинематографа лента не получила главный «Оскар». Творческой команде, ведомой режиссером Джеймсом Кэмероном, удалось не просто снять научно-фантастический боевик, но создать на экране завораживающую красочную вселенную. Действие происходит в 2154 году на захваченной землянами прекрасной планете Пандора, куда со специальным заданием направлен бывший морпех Джейк Салли. На Земле он инвалид-колясочник, а на Пандоре Джейк получает возможность двигаться и не только. 

«Аватар» стал символом технологического прорыва в киноиндустрии, благодаря незабываемым спецэффектам. Но захватывающий видеоряд не отменяет серьезных тем, обозначенных в фильме: негативное воздействие человека на природу, колонизация, уничтожение культуры коренных народов. Фильм был номинирован на «Оскар» в девяти категориях, в том числе как лучший фильм и за лучшую режиссуру. Однако картина получила только три статуэтки: за работу оператора, художника-постановщика и за визуальные эффекты.

«Ла-Ла Ленд» (2016)

Эмма Стоун, Райан Гослинг в фильме «Ла-Ла Ленд»
Эмма Стоун, Райан Гослинг в роли Себастьяна, МииИсточник: кадр из фильма «Ла-Ла ленд»

Музыкальный романтический фильм о молодых влюбленных: актрисе и джазовом пианисте. Она мечтает добиться успеха на подмостках и в кино, он — открыть свой джаз-клуб. Однако путь к мечте оказывается непростым.

Фильм снят Дэмьеном Шазеллом, в главных ролях — Райан Гослинг и Эмма Стоун. «Ла-Ла Ленд» был выдвинут на «Оскар» в 14 номинациях, повторив рекорд фильмов «Все о Еве» (1950) и «Титаник» (1997), и победил в шести из них, в том числе стал обладателем статуэтки за лучшую режиссуру. Однако лучшим фильмом киноакадемики назвали арт-хаусную драму «Лунный свет». Причем, в финале церемонии произошел скандал. Из-за ошибки организаторов сначала обладателями главного приза провозгласили команду «Ла-Ла Ленда» и даже успели вручить приз. Потом организаторам «Оскара-2017» пришлось исправлять свою ошибку. Зрители была возмущены, поскольку успели полюбить трогательную историю о любви, творчестве и успехе.

«Джокер» (2019)

Хоакин Феликс в фильме «Джокер»
Хоакин Феникс в роли Артура ФлекаИсточник: кадр из фильма «Джокер»

Психологический триллер Тодда Филлипса об артисте-неудачнике Артуре Флеке и его альтер эго бунтаре Джокере сразу и навсегда полюбился зрителям. О чем свидетельствуют кассовые сборы в более чем миллиард долларов. И дело не только в популярности персонажей комиксов, а в том, что создателям картины удалось нажать на болевые точки современного общества. На «Оскаре» картина была представлена в 11 номинациях. Но получила только две. Была отмечена музыка к фильму, и исполнитель главной роли Хоакин Феникс завоевал «Оскар» как исполнитель главной мужской роли.