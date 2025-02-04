Юра Борисов: хотелось бы, чтобы зритель увидел в Пушкине человека

«Это всегда такой особенный, специальный момент, когда ты очень долго что-то делаешь, а потом со своими друзьями, близкими людьми садишься, и вы все смотрите, а что у тебя в итоге получилось», — рассказал Борисов о своих ожиданиях от премьеры.