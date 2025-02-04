Михалков заявил, что «Анора» его «не взволновала»

«Я получал “Оскар” в другое время, и это был другой “Оскар”. Сейчас это абсолютно политизированная премия, но она все равно имеет значение. И важно, что человек получает “Оскара” за дело. Я думаю, что здесь существует и политическая составляющая, так сказать, а почему бы не приласкать. Такое тоже я не исключаю, потому что, по большому счету, сама роль, ее наполнение, роль, которую он (Юра Борисов — прим. ТАСС) играл, она меня как бы не взволновала, как и вся картина. Но он там хорош, он делает свое дело хорошо, и я очень рад буду, если он получит “Оскар”», — сказал Михалков.