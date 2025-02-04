Михалков заявил, что «Анора» его «не взволновала»

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Режиссер, глава Союза кинематографистов РФ Никита Михалков в беседе с журналистами рассказал, что фильм американского режиссера Шона Бэйкера «Анора» (Anora, 2024) его не «взволновал», но ему понравилась игра актера Юры Борисова. Михалков отметил, что будет очень рад победе Борисова на американской премии «Оскар», несмотря на то, что это «абсолютно политизированная премия».
«Я получал “Оскар” в другое время, и это был другой “Оскар”. Сейчас это абсолютно политизированная премия, но она все равно имеет значение. И важно, что человек получает “Оскара” за дело. Я думаю, что здесь существует и политическая составляющая, так сказать, а почему бы не приласкать. Такое тоже я не исключаю, потому что, по большому счету, сама роль, ее наполнение, роль, которую он (Юра Борисов — прим. ТАСС) играл, она меня как бы не взволновала, как и вся картина. Но он там хорош, он делает свое дело хорошо, и я очень рад буду, если он получит “Оскар”», — сказал Михалков.
При этом он отметил, что «очень важно», каким Борисов станет после получения премии.
«Очень часто эти славы подминают под себя настолько, что человек теряет, в общем, реальное представление о себе. Это важно. Но, будем надеяться, что у него хватит и ума и дальновидности остаться тем, кем он есть», — добавил режиссер.
23 января Борисова номинировали на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Церемония вручения призов Американской киноакадемии запланирована на 2 марта. Вместе с Борисовым за награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана» поборются Киран Калкин, сыгравший в фильме «Настоящая боль» (A Real Pain, 2024), Эдвард Нортон за роль в картине «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024), Гай Пирс за роль в «Бруталисте» (The Brutalist, 2024), Джереми Стронг за ленту «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice, 2024).
Ранее Борисов был номинирован за работу в «Аноре» на премию Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) и боролся за «Золотой глобус» в категории лучшая мужская роль второго плана.