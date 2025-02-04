Фильм о Пушкине с Борисовым в главной роли выйдет в международный прокат

«Показ фильма пройдет по всей Европе в период с середины февраля по середину марта 2025 года», — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что кинолентой заинтересовались многие страны. Среди них — Австрия, Швейцария, Франция, Германия, Испания и Бенилюкс. Азиатское направление, как заметил продюсер, находится «в работе». Он добавил, что в ряде стран выйдет дублированная версия фильма, в других — картина останется на языке оригинала с субтитрами.