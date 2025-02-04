Фильм о Пушкине с Борисовым в главной роли выйдет в международный прокат

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Показ нового фильма «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова пройдет в нескольких европейских странах в ближайшие два месяца. Об этом ТАСС сообщил продюсер картины генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.
«Показ фильма пройдет по всей Европе в период с середины февраля по середину марта 2025 года», — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что кинолентой заинтересовались многие страны. Среди них — Австрия, Швейцария, Франция, Германия, Испания и Бенилюкс. Азиатское направление, как заметил продюсер, находится «в работе». Он добавил, что в ряде стран выйдет дублированная версия фильма, в других — картина останется на языке оригинала с субтитрами.
Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» станет художественной интерпретацией биографии писателя. Он появится на больших экранах 14 февраля 2025 года. Главную роль в картине сыграет Юра Борисов, удостоенный, помимо «Оскара», номинации на американскую премию Голливудской ассоциации прессы «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора».