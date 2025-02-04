Нонна Гришаева раскрыла, с кем из «папиных дочек» продолжает общаться

«Они такие же талантливые, как когда-то была Лиза Арзамасова, понимаете? Они, как мне кажется, все немножко поцелованные Богом, в смысле таланта, девочки. Поэтому у меня нет проблем. Они уже все профессионалы. То есть нашли общий язык со всеми, никаких сложностей не было», — поделилась актриса.