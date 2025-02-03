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Звезда «Говорящей с призраками» пожаловалась на непристойные шутки в ее адрес

Актриса Дженнифер Лав Хьюитт вспомнила, как мужчины позволяли себе непристойно шутить, когда ей было 16 лет
Дженнифер Лав Хьюитт
Дженнифер Лав ХьюиттИсточник: Legion-Media.ru

Популярная американская актриса, продюсер, режиссер и певица Дженнифер Лав Хьюитт рассказала о непристойных шутках мужчин по поводу размера ее груди в 16 лет. Своими воспоминаниями на данную тему она поделилась в подкасте Mayim Bialik’s Breakdown.

Звезда телесериала «Говорящая с призраками» призналась, что в то время мужчины не стеснялись говорить о ее груди.

«Оглядываясь назад, я думаю, что это было действительно странно — быть секс-символом, даже не зная, что это такое. Я тогда не знала, что значит быть сексуальной», — отметила она.

Кроме того, знаменитость рассказала, что после выхода фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» публичные шутки о ее груди стали нормой.

«Когда фильм вышел, все говорили: “О, я знаю, что твоя грудь сделала прошлым летом”. Все смеялись, поэтому я тоже смеялась. Я не осознавала того факта, что взрослый мужчина говорит со мной о моей груди на национальном телевидении», — объяснила Хьюитт.

Актриса уточнила, что не злится на тех, кто подшучивал над ней.

«Это была культура, которая была полностью принята. Им позволялось верить, что это было уместно, и я отвечала на это, смеясь вместе с ними», — заключила она.