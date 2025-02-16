«Люблю молодых режиссеров, потому что они не избалованы»
Елена, сейчас вы переживаете карьерный взлет, у вас одни съемки за другими. Спать успеваете?
Елена Николаева: С этим сложности. Вообще такая погода, что спать мало кому удается. Мне, по крайней мере, не спится.
На какие проекты вы соглашаетесь без раздумий? Или такого не бывает?
Все зависит от команды, от материала, от партнеров, от режиссера прежде всего. Так сложно сказать. Если интересный сценарий, но молодой режиссер, ты встречаешься с ним и понимаешь — человек просто хочет снять кино или хочет что-то этим сказать. Я очень люблю молодых режиссеров, потому что они пока не избалованы.
Почему взялись за «Знакомство родителей»?
Мне понравился сценарий. А потом встретилась с Ваней Капитоновым, режиссером: он настолько заразительный человек, так горел этим проектом, там не было вопросов ни у него, ни у меня. И как-то мы сошлись. Надеюсь, у нас получилось очень хорошее кино.
Вас не удивило, что до этого Иван и его команда снимали, в основном, хорроры, а тут совсем другая история?
Я, конечно, знала, что до этого делал Иван, и чем вообще они занимаются. Наверное, прежде всего, ему это было интереснее — сделать что-то новое. И вообще все сложилось, работать было интересно. Хоррора не было.
На съемках не происходило ничего страшного?
Померзли немножко. Больше ничего.
В фильме есть эпизод, где ваши герои попадают в пруд, но мы не видим их в воде. В интернете пишут, что у вас есть запрет на съемки откровенных сцен и сцен в воде. Это правда?
Нет, это неправда. Нет у меня таких запретов. Я снималась и в воде, и под водой, в холод, и откровенные сцены есть у меня в других фильмах.
Есть что-то, чего вы не сделаете в кино?
Если это оправдано и безопасно для жизни, то, наверное, нет.
«Нужно друг с другом разговаривать»
Как бы вы описали вашу героиню Нину в фильме «Знакомство родителей»?
Мне кажется, это потерянный человек, которая прикрывается пофигизмом, но внутри у нее все равно сидит драма, которая произошла много лет назад. Она всячески пытается показать, что все у нее хорошо, и она выбрала вот такой не очень честный путь в жизни. Но к концу фильма она обретает себя и семью.
Для этой роли вам потребовалась какая-то специфическая подготовка?
Мне надо было играть на фортепиано, и я к этому готовилась. Учила композицию, которую нужно было сыграть, потому что так-то я без музыкального образования и на фортепиано не играю. Могу подобрать правой рукой все что угодно на слух, а две руки — тут, конечно, надо, чтобы показывали.
Вы мама двоих детей и часто пишете в соцсетях, что дети — смысл вашей жизни. Чем вы оправдываете поступок героини? Ведь она в какой-то момент оставила своего сына.
Каждый актер должен быть адвокатом своей роли, и, когда мы снимались, я, конечно же, оправдывала ее поступок. Пыталась. Не все могут преодолеть сложности, которые встают на жизненном пути. В принципе, я всегда говорю, что нужно друг с другом разговаривать. Из-за недопонимания и происходят такие серьезные жизненные ошибки.
Ваша героиня становится мамой очень рано, лет в 15−16. Как бы вы отреагировали, если бы такое случилось в вашей семье? Сейчас вашему сыну Артемию 16 лет, дочери Веронике — 13.
Ой, не хочу об этом думать! (Смеется.) Ну, случится и случится… Дети — это всегда прекрасно. Но я постоянно разговариваю со своими детьми, и с сыном, и с дочерью, что не стоит рано вступать в какие-то серьезные отношения, надо встать на ноги, выучиться. Ну, в жизни все бывает. Я всегда рядом со своими детьми, всегда поддержу, помогу. Но надеюсь, что это случится не в 15.
«Не люблю говорить о возрасте»
Поворотный момент в вашей карьере случился после участия в сериале «Актрисы» Федора Бондарчука, где вы сыграли талантливую артистку, которая никак не может пробиться. Как вам кажется, почему он утвердил вас на эту роль?
Когда прочитала сценарий, я поняла, что это стопроцентно моя роль, и мне нужно ее взять. И, видимо, своей энергией доказала, что это так.
В одном интервью вы говорили, что в какой-то момент перестали быть скромной и начали бороться за роли. Возраст как-то повлиял на то, что вы изменили свой подход к работе и стали решительнее?
Нет, возраст не повлиял. Я вообще не люблю говорить о возрасте, не думаю о нем. Не могу сказать, что чувствую на плечах прожитые годы. Наверное, я просто набралась какого-то жизненного опыта, поэтому многое дается теперь легче.
Как бы вы охарактеризовали свой карьерный путь до «Актрис» и каким видите его в будущем?
Я не думаю о будущем, живу сегодняшним днем. Не могу сказать, что я торопилась. У каждого свой путь. Я иду медленно, но верно. Куда-то. (Смеется.)
Например, к «Оскару»?
Нет, я об этом не думала. Хотя теперь, может, стоило бы и задуматься. Почему нет? (Смеется.)
Да, сейчас все обсуждают номинацию Юры Борисова…
Да, и это прекрасно! Так круто, как все объединились в момент. Это действительно гордость за нашего русского парня и прекрасного артиста.
И все-таки нет-нет, да и мечтаете получить статуэтку?
Я не мечтаю о наградах. Я о них не думаю, скажу вам честно.
Сейчас, когда у вас так много кинопроектов, театр отошел на второй план?
Нет, не могу сказать, что он отошел, просто сейчас у меня в театре осталось три названия. С удовольствием жду предложений на четвертое и на пятое. От хорошей роли никогда не откажусь, потому что театр — это какая-то другая жизнь, очень важная для меня.
Где сегодня вас можно увидеть в театре и о каких ближайших кинопроектах можете рассказать?
Меня можно увидеть сейчас в трех спектаклях Театра Наций: «Живой Т.», «Последнее лето» Данила Чащина и «Сказки Пушкина» Боба Уилсона. Ближайшие кинопремьеры — это «Знакомство родителей», «Три плюс три», проект «Буровая», который снял Андрей Александрович Прошкин. «Длинный протокол» Сережи Филатова, где, как ни удивительно, я тоже играю пианистку, и «Он просто чудо», где я играю бабушку и где были прекрасные съемки, одни из самых веселых за последнее время.