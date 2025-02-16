Ой, не хочу об этом думать! (Смеется.) Ну, случится и случится… Дети — это всегда прекрасно. Но я постоянно разговариваю со своими детьми, и с сыном, и с дочерью, что не стоит рано вступать в какие-то серьезные отношения, надо встать на ноги, выучиться. Ну, в жизни все бывает. Я всегда рядом со своими детьми, всегда поддержу, помогу. Но надеюсь, что это случится не в 15.