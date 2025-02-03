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Шэрон Стоун подтвердила свадьбу Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус

Появилось доказательство того, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус действительно поженились
Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон
Сьюки Уотерхаус и Роберт ПаттинсонИсточник: Legion-Media.ru

Свадьба Сьюки Уотерхаус и Роберта Паттинсона — вопрос, который мучает поклонников уже несколько месяцев. Знаменитости не дают прямого ответа на вопрос, действительно ли они узаконили свои отношения, поэтому приходится довольствоваться лишь слухами от инсайдеров.

Так, летом 2024-го появилась информация о том, что актер и модель тайно поженились сразу после рождения дочери. А на днях Шэрон Стоун подтвердила, что в прошлом году Паттинсон и Уотерхаус и правда официально стали семьей.

Все случилось на мероприятии AHA Red Dress Collection в Нью-Йорке, пишет In Touch Weekly. Там актриса поблагодарила Сьюки за участие в шоу и заметила, что ради этого ей пришлось пожертвовать «времяпрепровождением с дочерью и мужем». Сьюки не стала опровергать слова Стоун, поэтому окружающие быстро сделали вывод: они с Робом женаты. Отныне это не тайна за семью печатями.

Издание также уточняет, что сейчас Роб и Сьюки с головой ушли в семейную жизнь и воспитание дочери. Несмотря на то что он продолжает сниматься в кино и теперь даже подумывает о карьере в Южной Корее, семья для него в приоритете.