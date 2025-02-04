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Введенные Трампом пошлины на импорт из Канады окажут влияние на Голливуд

Телеканал CNBC: Канада на протяжении десятилетий остается «оживленным производственным центром американского кинематографа»
Дональд Трамп
Дональд ТрампИсточник: Rex / Fotodom.ru

Пошлины на импорт из Канады в США, которые ввел американский лидер Дональд Трамп, могут нанести ущерб киноиндустрии Голливуда. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По информации источников телеканала в Голливуде, решение президента США приведет к увеличению стоимости производства фильмов. Также эксперты полагают, что американцам придется урезать свои расходы на развлечения из-за общего подорожания продуктов.

«Пошлины Трампа могут оказать давление на бюджет фильмов и телешоу из-за импорта оборудования, а более высокие пошлины в других секторах могут повлиять на кошельки потенциальных зрителей и поставить под угрозу кассовые сборы», — сообщает инсайдер издания.

CNBC уточняет, что проблемы у американских кинематографистов и студий могут начаться по той причине, что Канада на протяжении десятилетий остается «оживленным производственным центром американского кинематографа». Страну даже в шутку называют «северным Голливудом».