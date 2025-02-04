Введенные Трампом пошлины на импорт из Канады окажут влияние на Голливуд

«Пошлины Трампа могут оказать давление на бюджет фильмов и телешоу из-за импорта оборудования, а более высокие пошлины в других секторах могут повлиять на кошельки потенциальных зрителей и поставить под угрозу кассовые сборы», — сообщает инсайдер издания.