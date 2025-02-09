О чем фильм «Знакомство родителей»
Федя никогда не видел своих родителей — он вырос в идиллическом музыкальном детдоме, где все жили как одна большая дружная семья. Зарабатывает он на небольшом музыкальном магазине, который открыл вместе с друзьями, а для души играет в оркестре, где однажды встретил свою вторую половинку — красавицу Полину.
Предложив девушке руку и сердце, Федя едет знакомиться с ее родителями и только тогда узнает, что они «не совсем обычные», а именно богачи, которые превыше всего ценят родословную. Строгий папа Полины не одобрит брак, пока Федя не найдет своих родителей и не привезет их в белоснежный особняк на семейный праздник. Ради девушки мечты Федя разыскивает маму и папу, но у них, конечно же, нет шансов вписаться в «чистокровную» семью Полины.
Зачем смотреть
«Знакомство родителей» — проект режиссера, продюсера, сценариста Ивана Капитонова и его соратников, ранее работавших над хоррорами «Русалка. Озеро мертвых», «Яга. Кошмар темного леса», «Ледяной демон» и сериалом «Пищеблок». В картине про поиски родителей кинематографисты с ужасов потусторонних переключаются на ужасы бытовые, оборачивая их в бодрое комедийное роуд-муви.
В фокусе две полярные, на первый взгляд, пары родителей. С одной стороны — богатые, красивые, безупречные, но холодные, под стать своей фамилии, Морозовы (Константин Хабенский и Виктория Толстоганова), празднующие 25 лет со дня свадьбы. С другой — темпераментные, но потерянные, носящие навыпуск все свои пороки пианистка-рецидивистка Нина и священнослужитель отец Сергий (Елена Николаева и Александр Ильин-мл.), 25 лет друг друга не видевшие. При ближайшем рассмотрении обе семьи оказываются одинаково дисфункциональны в своих обидах друг на друга и полном отсутствии контакта с искренними, самостоятельными детьми, которых уверенно и органично играют Тарас Шевченко и Анастасия Талызина.
«Знакомство родителей» исследует природу семьи, беспрерывно переключаясь от комедии к драме и обратно, на бегу задевая тяжелые и громко звенящие, как колокола, вопросы о верности, зависимости, прощении и Боге. Наблюдать за этим бегом трусцой было бы непросто, если бы не идеальный кастинг, на котором держится эта симпатичная, хотя и несколько легкомысленная история.
Почему можно не смотреть
К финалу летящее, живое и ироничное повествование резко тормозит и превращается в грузную и затяжную морализаторскую речь о том, что такое семья, вложенную в уста священнослужителя. При этом проникнуться ей довольно сложно, поскольку персонажи Николаевой и Ильина при всем своем обаянии не успевают вызвать доверие — они прописаны довольно схематично, а важные их характеристики и детали биографий заявлены и тут же брошены в угоду обязательному для жанра хэппи-энду.
Но даже больше, чем за Николаеву и Ильина, обидно за Романа Васильева, который играет бывшего бойфренда Полины, прилетевшего из Лондона, чтобы вводить ее в искушение. Здоровая самоирония, с которой Васильев умеет играть роковых красавцев, здесь не пригождается: его персонаж не несет особенной смысловой нагрузки и служит в истории декоративной колонной.