Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Бытовой хоррор с Хабенским: каким получился фильм «Знакомство родителей»

Рассказываем про бодрую лирическую комедию о поиске родителей со звездным актерским составом от режиссера «Пищеблока»
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail, кинообозреватель

О чем фильм «Знакомство родителей»

Федя никогда не видел своих родителей — он вырос в идиллическом музыкальном детдоме, где все жили как одна большая дружная семья. Зарабатывает он на небольшом музыкальном магазине, который открыл вместе с друзьями, а для души играет в оркестре, где однажды встретил свою вторую половинку — красавицу Полину.

Предложив девушке руку и сердце, Федя едет знакомиться с ее родителями и только тогда узнает, что они «не совсем обычные», а именно богачи, которые превыше всего ценят родословную. Строгий папа Полины не одобрит брак, пока Федя не найдет своих родителей и не привезет их в белоснежный особняк на семейный праздник. Ради девушки мечты Федя разыскивает маму и папу, но у них, конечно же, нет шансов вписаться в «чистокровную» семью Полины.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Знакомство родителей»
Кадр из фильма «Знакомство родителей»

«Знакомство родителей» — проект режиссера, продюсера, сценариста Ивана Капитонова и его соратников, ранее работавших над хоррорами «Русалка. Озеро мертвых», «Яга. Кошмар темного леса», «Ледяной демон» и сериалом «Пищеблок». В картине про поиски родителей кинематографисты с ужасов потусторонних переключаются на ужасы бытовые, оборачивая их в бодрое комедийное роуд-муви.

В фокусе две полярные, на первый взгляд, пары родителей. С одной стороны — богатые, красивые, безупречные, но холодные, под стать своей фамилии, Морозовы (Константин Хабенский и Виктория Толстоганова), празднующие 25 лет со дня свадьбы. С другой — темпераментные, но потерянные, носящие навыпуск все свои пороки пианистка-рецидивистка Нина и священнослужитель отец Сергий (Елена Николаева и Александр Ильин-мл.), 25 лет друг друга не видевшие. При ближайшем рассмотрении обе семьи оказываются одинаково дисфункциональны в своих обидах друг на друга и полном отсутствии контакта с искренними, самостоятельными детьми, которых уверенно и органично играют Тарас Шевченко и Анастасия Талызина.

«Знакомство родителей» исследует природу семьи, беспрерывно переключаясь от комедии к драме и обратно, на бегу задевая тяжелые и громко звенящие, как колокола, вопросы о верности, зависимости, прощении и Боге. Наблюдать за этим бегом трусцой было бы непросто, если бы не идеальный кастинг, на котором держится эта симпатичная, хотя и несколько легкомысленная история.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Знакомство родителей»
Кадр из фильма «Знакомство родителей»

К финалу летящее, живое и ироничное повествование резко тормозит и превращается в грузную и затяжную морализаторскую речь о том, что такое семья, вложенную в уста священнослужителя. При этом проникнуться ей довольно сложно, поскольку персонажи Николаевой и Ильина при всем своем обаянии не успевают вызвать доверие — они прописаны довольно схематично, а важные их характеристики и детали биографий заявлены и тут же брошены в угоду обязательному для жанра хэппи-энду.

Но даже больше, чем за Николаеву и Ильина, обидно за Романа Васильева, который играет бывшего бойфренда Полины, прилетевшего из Лондона, чтобы вводить ее в искушение. Здоровая самоирония, с которой Васильев умеет играть роковых красавцев, здесь не пригождается: его персонаж не несет особенной смысловой нагрузки и служит в истории декоративной колонной.

Знакомство родителей
2025/Россия
16+
мелодрама
комедия