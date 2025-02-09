Предложив девушке руку и сердце, Федя едет знакомиться с ее родителями и только тогда узнает, что они «не совсем обычные», а именно богачи, которые превыше всего ценят родословную. Строгий папа Полины не одобрит брак, пока Федя не найдет своих родителей и не привезет их в белоснежный особняк на семейный праздник. Ради девушки мечты Федя разыскивает маму и папу, но у них, конечно же, нет шансов вписаться в «чистокровную» семью Полины.