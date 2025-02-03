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Жена Алека Болдуина пошла на свидание с актером в ультракоротком наряде

Хилария Болдуин показала фото в откровенном наряде в соцсети
Жена Алека Болдуина пошла на свидание с актером в ультракоротком наряде
Жена Алека Болдуина пошла на свидание с актером в ультракоротком нарядеИсточник: www_gazeta_ru

Жена Алека Болдуина пошла на свидание с актером в ультракоротком наряде. Инструктор по йоге Хилария Болдуин позировала в облегающем жакете и мини-шортах перед выходом из дома и опубликовала фото в соцсетях.

«После целого дня детского безумия и домашней работы мы пытались устроить себе свидание», — призналась спортсменка.

В 2012 году артист женился на своей возлюбленной Хиларии Томас (в девичестве. — Прим. Ред.). Она родила четверых мальчиков и двух девочек: Кармен Габриелу (2013), Рафаэля Томаса (2015), Леонардо Энджела Чарльза (2016), Ромео Алехандро Дэвида (2018), Эдуардо Пау Лукаса (2020) и Иларию Каталину Ирену (2022).

Дочь пары Мария Люсия Виктория появилась в 2021 году благодаря суррогатной матери. Супруги не скрывали этот факт от поклонников. Жена актера публично признавалась, что мечтала о ребенке, но не могла его выносить и перенесла несколько выкидышей, поэтому они обратились к альтернативному методу.