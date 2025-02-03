Актриса из «Тайн следствия» рассказала о главном страхе в профессии

Актриса Екатерина Ильина призналась в беседе с Леди Mail, что боится остаться без работы.
По словам знаменитости, на протяжении всей карьеры актеров у них есть страх отсутствия работы. Артистка объяснила, что участие в успешном проекте не гарантирует, что ее снова будут куда-либо приглашать.
Ильина считает, что для постоянного получения приглашений в проекты необходимо «попасть в свое время восприятия тебя зрителем».
«А еще отражать сегодняшнюю действительность. Быть понятным зрителю, чтобы он тебе верил. Ну и, конечно, нужно быть энергичным», — рассказала актриса.
Екатерина Ильина сыграла роль Олеси Астахановой в сериале «Тайны следствия». В ее фильмографии более 20 работ. Она снялась в таких проектах, как «Арт и Факт», «Конец света», «Заключение», «Воскресенский», «Проект “Анна Николаевна”», «Невский. Тень архитектора», «Шифр».