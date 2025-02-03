Уилл Смит появился на «Грэмми» впервые после «отмены» из-за пощечины на «Оскаре»

Артист прибыл на «Грэмми» с 26-летним сыном Джейденом. Парень стал объектом обсуждения и насмешек в социальных сетях после своего эпатажного выхода. Джейден позировал на красной дорожке с массивной черной конструкцией в виде замка на голове.