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Уилл Смит появился на «Грэмми» впервые после «отмены» из-за пощечины на «Оскаре»

Артист вышел на дорожку с сыном

Уилл Смит вышел на сцену во время «Грэмми 2025». 56-летний артист, которого «отменили» после пощечины Крису Року на «Оскаре» в 2022-м, посетил церемонию вручения музыкальных наград в воскресенье, 2 февраля.

Уилл Смит
Уилл СмитИсточник: Legion-Media.ru

Уилл появился в эффектном черно-серебристом костюме. Это первая крупная церемония награждения, на которой Смит присутствует после злополучного «Оскара», куда ему закрыли вход на 10 лет.

Артист прибыл на «Грэмми» с 26-летним сыном Джейденом. Парень стал объектом обсуждения и насмешек в социальных сетях после своего эпатажного выхода. Джейден позировал на красной дорожке с массивной черной конструкцией в виде замка на голове.

Ранее жена Уилла Смита впервые за долгое время появилась на публике с дочерью.