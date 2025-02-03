Уилл Смит появился на «Грэмми» впервые после «отмены» из-за пощечины на «Оскаре»

Уилл Смит вышел на сцену во время «Грэмми 2025». 56-летний артист, которого «отменили» после пощечины Крису Року на «Оскаре» в 2022-м, посетил церемонию вручения музыкальных наград в воскресенье, 2 февраля.
Уилл появился в эффектном черно-серебристом костюме. Это первая крупная церемония награждения, на которой Смит присутствует после злополучного «Оскара», куда ему закрыли вход на 10 лет.
Артист прибыл на «Грэмми» с 26-летним сыном Джейденом. Парень стал объектом обсуждения и насмешек в социальных сетях после своего эпатажного выхода. Джейден позировал на красной дорожке с массивной черной конструкцией в виде замка на голове.
Ранее жена Уилла Смита впервые за долгое время появилась на публике с дочерью.