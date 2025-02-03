В лонг-лист кинопремии «Ника» вошло около 70 работ

МОСКВА, 3 февраля./ТАСС/. Российская Академия кинематографических искусств приступила к процессу выбора номинантов национальной кинематографической премии «Ника» за 2024 год, в лонг-лист вошло почти 70 работ. Об этом сообщается на официальном сайте премии.
«Ниже приведен список фильмов и работ, принимающих участие в конкурсе на соискание национальной кинематографической премии “Ника” за 2024 год», — сказано в сообщении.
В лонг-листе премии в номинации «Лучший игровой фильм» 67 картин, среди них такие как: «Лед 3» Юрия Хмельницкого, «Летучий корабль» Ильи Учителя, «Любовь Советского Союза» Никиты Высоцкого, «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, «Онегин» Сарика Андреасяна, «Папу маме заверни» Ивана Архипова, «Руки вверх!» Аскара Узабаева, «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко, «Холоп 2» Клима Шипенко и другие.
На сайте отмечают, что голосование по традиции будет проходить в два тура. Исходя из регламента, зрителям предлагают отметить в номинации «Лучший фильм» не более пяти претендентов, а в номинациях по профессиям — не более трех.
«Ника» — российская кинематографическая премия. Она вручается за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. Премия была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года.