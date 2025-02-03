Путин присвоил актрисе Анне Снаткиной звание заслуженной артистки РФ

Президент также наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» актрису Московского театра «Современник» Елену Миллиоти «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Званием «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» был награжден профессор кафедры Российской академии музыки имени Гнесиных Владислав Вальс.