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Светлана Дружинина пожаловалась на отсутствие фильмов об СВО

Режиссер отметила, что с 2022 года не было снято ни одного художественного фильма об СВО
Светлана Дружинина
Светлана Дружинина

Актриса и режиссер Светлана Дружинина заявила, что переживает из-за отсутствия художественного кино о специальной военной операции (СВО). Ее цитирует издание «Абзац».

«Говорят, что наше кино процветает, у нас много хороших фильмов. Но я переживаю, что с 2022 года не было снято ни одной художественной картины об СВО», — отметила Дружинина.

Актриса добавила, что ей очень понравился сериал «Ландыши. Такая нежная любовь». Это музыкальный ромком, сюжет которого повествует о дочери миллиардера из Лондона, вышедшей замуж за русского танкиста. Его премьера состоялась в январе в онлайн-кинотеатре Wink.

Ранее стало известно, что кинопроизводители стали чаще выбирать Мурманскую область для съемок зимних сцен.