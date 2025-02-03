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Бен Барнс ответил на слухи о том, что он сыграет в сериале по «Гарри Поттеру»

Актер прокомментировал слухи о своем участии в грядущем сериале
Бен Барнс
Бен БарнсИсточник: Legion-Media.ru

Бен Барнс отвечает на слухи, связанные с перезапуском «Гарри Поттера». HBO работает над сериалом по мотивам любимой многими поклонниками по всему миру франшизой. В интернете ходят разговоры о том, что 43-летний актер претендует на роль Сириуса Блэка.

«Вы не поверите, сколько книг о Гарри Поттере я подписал или сколько шарфов Гриффиндора мне подарили. Количество фанфиков, в которые меня с энтузиазмом вовлекали, просто невероятно», — рассказал Бен журналу Us Weekly.

В течение многих лет фанаты предполагали, что Барнс сыграет Сириуса, роль которого в фильмах исполнил Гэри Олдман, в молодости.

«Уже 20 лет люди деликатно намекают, что хотели бы видеть меня в юной версии персонажа Блэка. И это длится уже так долго, что я в конце концов достиг возраста реального персонажа из книг», — отметил Бен.

Фанаты также хотели бы видеть Эндрю Гарфилда в образе Римуса Люпина, а Аарона Тейлор-Джонсона — в образе Джеймса Поттера.

«За эти годы я немного познакомился с ними обоими, но так и не смог обсудить с ними “Гарри Поттера”», — отметил Бен. Актер не получал официальных предложений сыграть Сириуса, но заявил, что открыт для них.

Ранее сообщалось, что режиссер Гарри Поттера хотел бы видеть Киллиана Мерфи в роли Волан-де-Морта