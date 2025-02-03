Риз Уизерспун прокомментировала слухи о ссоре с Кейт Уинслет

«Привет, ребята, я только что поговорила со своей очень дорогой подругой, Кейт У. Мы посмеялись над этой глупостью. Пожалуйста, не верьте интернету. Мы никогда не ссорились. Это полная неправда… как глупо!», — заявила Риз.