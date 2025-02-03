Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Риз Уизерспун прокомментировала слухи о ссоре с Кейт Уинслет

Актриса назвала домыслы «глупостью»
Риз Уизерспун
Риз УизерспунИсточник: Legion-Media.ru

Риз Уизерспун отреагировала на слухи о том, что она поссорилась с Кейт Уинслет.

Недавно 48-летняя актриса в одном из интервью призналась, что как-то раз неудачно пошутила над коллегой (имя которой не назвала) во время престижной церемонии. После инцидента знаменитости разорвали дружбу.

Поклонники тут же стали выдвигать предположения. Так, под подозрение попала Кейт Уинслет. В 2007 году Риз произнесла речь о ней во время награждения премии BAFTA/LA Cunard Britannia Awards.

Знаменитость решительно опровергла эти слухи в своем блоге.

«Привет, ребята, я только что поговорила со своей очень дорогой подругой, Кейт У. Мы посмеялись над этой глупостью. Пожалуйста, не верьте интернету. Мы никогда не ссорились. Это полная неправда… как глупо!», — заявила Риз.

Ранее Уизерспун перепутали в суде с юристом из-за роли в «Блондинке в законе».