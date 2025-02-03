Риз Уизерспун прокомментировала слухи о ссоре с Кейт Уинслет

Риз Уизерспун отреагировала на слухи о том, что она поссорилась с Кейт Уинслет.
Недавно 48-летняя актриса в одном из интервью призналась, что как-то раз неудачно пошутила над коллегой (имя которой не назвала) во время престижной церемонии. После инцидента знаменитости разорвали дружбу.
Поклонники тут же стали выдвигать предположения. Так, под подозрение попала Кейт Уинслет. В 2007 году Риз произнесла речь о ней во время награждения премии BAFTA/LA Cunard Britannia Awards.
Знаменитость решительно опровергла эти слухи в своем блоге.
«Привет, ребята, я только что поговорила со своей очень дорогой подругой, Кейт У. Мы посмеялись над этой глупостью. Пожалуйста, не верьте интернету. Мы никогда не ссорились. Это полная неправда… как глупо!», — заявила Риз.
Ранее Уизерспун перепутали в суде с юристом из-за роли в «Блондинке в законе».