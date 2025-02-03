Муж звезды «Эмили в Париже» ответил на критику актрисы после рождения дочери

«Это нормально — не быть экспертом и не знать, зачем может понадобиться суррогатная мать, чтобы родить ребенка. И это нормально — меньше времени тратить на слова ненависти в адрес девочки, которая принесла много любви в жизни людей», — написал МакДауэлл, добавив, что прямо сейчас направляется менять новорожденной подгузник.