Звезда сериала «Ольга» объяснил принятие ислама и уход из кино

«Чувствовал, что не было искренности в том, что делаю, начал думать о том, что я чувствую, чего хочу. Начал прислушиваться к себе и услышал внутренний голос, который спрашивал меня, искренен ли я сам с собой или нет», — прокомментировал артист свои эмоции в тот период.