Российский фильм «Пришелец» вошел в программу кинофестиваля Cinequest

Фильм рассказывает о жизни в небольшой уральской деревне. Среди местных жителей есть слабослышаший чудак Леша (Максим Стоянов). Он живет в самодельном доме из мусора, еженедельно рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представителями внеземных цивилизаций. Жители деревни смеются над Лешей и его странными увлечениями, но все меняется, когда к нему наконец приходит пришелец под видом школьницы (Алена Мирошникова).