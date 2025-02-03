Российский фильм «Пришелец» вошел в программу кинофестиваля Cinequest

Фильм Ивана Соснина «Пришелец» вошел в основную программу американского фестиваля Cinequest Film Festival в категории «Драма». Это указано на сайте фестиваля.
Фильм рассказывает о жизни в небольшой уральской деревне. Среди местных жителей есть слабослышаший чудак Леша (Максим Стоянов). Он живет в самодельном доме из мусора, еженедельно рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представителями внеземных цивилизаций. Жители деревни смеются над Лешей и его странными увлечениями, но все меняется, когда к нему наконец приходит пришелец под видом школьницы (Алена Мирошникова).
Режиссером и сценаристом картины выступил Иван Соснин («Юг», «Мамонты», «Иваново счастье»). В фильме также снялись Сергей Федоров («Библиотекарь»), Васелина Маковцева («Асфальтовое солнце», «Повелитель ветра») и Ирма Арендт («Окно», «Жить»).
Фильм «Пришелец» стал единственной российской картиной, попавшей в основной конкурс 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
Cinequest Film Festival — это независимый международный кинофестиваль, который ежегодно проходит в Кремниевой долине в Калифорнии. Ежегодно в фестивале принимают участие более 2 тыс. артистов из более чем 55 стран. Среди победителей фестиваля — такие актеры, как Николас Кейдж, Харрисон Форд, Татьяна Маслани, Джей Джей Абрамс, Розарио Доусон, Дженнифер Джейсон Ли, Бен Кингсли, Эль Фаннинг и сэр Иэн Маккеллен.
Ранее стало известно, что фильм «Анора» Шона Бэйкера с Юрой Борисовым номинировали на премию «Сезар». До этого Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в «Аноре». Фильм, рассказывающий о современной «золушке» из Бруклина, которой выпадает встреча с «принцем» (сыном русских олигархов), также номинирован в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший оригинальный сценарий». Исполнительница главной роли Майки Мэдисон получила первую номинацию на «Оскар». Церемония награждения премии Американской академии кинематографических искусств и наук пройдет в воскресенье, 2 марта.