Николас Кейдж заявил об опасности искусственного интеллекта

Кейдж отметил, что роботы прямо сейчас захватывают киноиндустрию. По его мнению, единичные случаи, когда актеры позволяют ИИ незначительно вмешаться в свою работу, приведут к замене истинного искусства на его более дешевую, роботизированную версию. Артист уточнил, что это недопустимо, поскольку машины не могут того, что могут люди.