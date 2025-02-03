«Союзмультфильм» выиграл суд за нарушение исключительных прав на Чебурашку

В Санкт-Петербурге Калининский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску ООО «Союзмультфильм» к Галине Меркуль о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов в своем Telegram-канале.
29 мая, уточнили в суде, было установлено, что принадлежащая Меркуль торговая точка продавала контрафактные магниты с изображением Чебурашки — персонажа, исключительные права на изображение которого принадлежат ООО «Союзмультфильм».
Магнит с Чебурашкой был куплен за 100 рублей. Меркуль факт продажи магнита не оспаривала, доказательств того, что сувенир продавался с согласия истца, не представила. Суд взыскал с Меркуль в пользу ООО «Союзмультфильм» компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 10 000 ₽, стоимость товара в размере 100 ₽, почтовые расходы в размере 414 ₽ 04 коп., расходы по уплате госпошлины в размере 400 ₽ — всего 10 914 ₽ 04 копейки.
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