«Союзмультфильм» выиграл суд за нарушение исключительных прав на Чебурашку

Магнит с Чебурашкой был куплен за 100 рублей. Меркуль факт продажи магнита не оспаривала, доказательств того, что сувенир продавался с согласия истца, не представила. Суд взыскал с Меркуль в пользу ООО «Союзмультфильм» компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 10 000 ₽, стоимость товара в размере 100 ₽, почтовые расходы в размере 414 ₽ 04 коп., расходы по уплате госпошлины в размере 400 ₽ — всего 10 914 ₽ 04 копейки.