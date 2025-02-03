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Названа стоимость нового дома актера Александра Петрова

Риелтор Правоторина оценила новый дом актера Петрова
Александр Петров купил дом, фото: соцсети
Александр Петров купил дом, фото: соцсети

Риелтор Алина Правоторина назвала высокую цену нового дома актера Александра Петрова и его супруги Виктории Антоновой. Специалистку цитирует aif.ru.

Петров приобрел дом с артезианской скважиной в закрытом коттеджном поселке с круглосуточной охраной в 39 км от МКАД. По словам Правоториной, такой дом может стоить не менее 80 млн рублей.

Прежнее жилье, двухэтажные апартаменты в Басманном районе Москвы, актер выставил на продажу после расставания с бывшей девушкой Стасей Милославской. Недавно он продал квартиру за 57 млн рублей.

Петров рассказал, что купил дом «интуитивно». Двухэтажный дом премиум-класса с панорамными окнами он нашел сам в сети.

«Приехали и купили. Просто потому что почувствовали — это наше!» — писал актер.

Ранее жена Петрова публично поздравила его с днем рождения.