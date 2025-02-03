Появились первые кадры со съемок сериала «Дорогой Вилли» о тайном союзе Брежнева с канцлером ФРГ Вилли Брандтом в разгар Холодной войны. Роль генсека исполняет 66-летний Сергей Маковецкий, которого сложно узнать в классическом «брежневском» гриме. В немецкого государственного деятеля перевоплотился Кирилл Кяро.
События политического триллера разворачиваются в 1960-х. Советская разведка узнает, что с военной базы США в Западной Германии планируется серьезный удар. Чтобы предотвратить катастрофу мировых масштабов, генсек Брежнев и немецкий канцлер Вилли Брандт заключают секретное соглашение, подвергая риску политическую карьеру. В результате их союз помогает разрядить международное напряжение и предотвратить ядерную войну.
Кирилл Кяро рассказал, что для роли канцлера ему пришлось с нуля изучать немецкий язык и каждый день работать над произношением.
«Для погружения в роль я изучаю документальные съемки, речи и выступления Брандта, которых, к сожалению, сохранилось немного. Брандт — человек удивительной мужской харизмы, с уникальным голосом и неторопливой, вдумчивой манерой общения», — поделился актер.
В основе сюжета «Дорогого Вилли» лежит цикл интервью, которые автор сценария Игорь Прокопенко взял у реальных участников событий.
Режиссером сериала выступил Владимир Щегольков, известный по «Церберу». Другие роли исполняют Сергей Марин, Алексей Розин, Мариэтта Цигаль-Полищук, Владимир Конкин, Игорь Черневич.
Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатрах Premier и Kion, а также на телеканале РЕН ТВ.