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Неузнаваемый Маковецкий играет Брежнева в сериале: первые кадры

В политическом детективе «Дорогой Вилли» генсек будет спасать мир от катастрофы
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Сергей Маковецкий на съемках сериала «Дорогой Вилли»
Сергей Маковецкий на съемках сериала «Дорогой Вилли»

Появились первые кадры со съемок сериала «Дорогой Вилли» о тайном союзе Брежнева с канцлером ФРГ Вилли Брандтом в разгар Холодной войны. Роль генсека исполняет 66-летний Сергей Маковецкий, которого сложно узнать в классическом «брежневском» гриме. В немецкого государственного деятеля перевоплотился Кирилл Кяро.

События политического триллера разворачиваются в 1960-х. Советская разведка узнает, что с военной базы США в Западной Германии планируется серьезный удар. Чтобы предотвратить катастрофу мировых масштабов, генсек Брежнев и немецкий канцлер Вилли Брандт заключают секретное соглашение, подвергая риску политическую карьеру. В результате их союз помогает разрядить международное напряжение и предотвратить ядерную войну.

Кирилл Кяро на съемках сериала «Дорогой Вилли»
Кирилл Кяро на съемках сериала «Дорогой Вилли»

Кирилл Кяро рассказал, что для роли канцлера ему пришлось с нуля изучать немецкий язык и каждый день работать над произношением. 

«Для погружения в роль я изучаю документальные съемки, речи и выступления Брандта, которых, к сожалению, сохранилось немного. Брандт — человек удивительной мужской харизмы, с уникальным голосом и неторопливой, вдумчивой манерой общения», — поделился актер.

Кирилл Кяро на съемках сериала «Дорогой Вилли»
Кирилл Кяро на съемках сериала «Дорогой Вилли»

В основе сюжета «Дорогого Вилли» лежит цикл интервью, которые автор сценария Игорь Прокопенко взял у реальных участников событий.

Режиссером сериала выступил Владимир Щегольков, известный по «Церберу». Другие роли исполняют Сергей Марин, Алексей Розин, Мариэтта Цигаль-Полищук, Владимир Конкин, Игорь Черневич.

Мариэтта Цигаль-Полищук на съемках сериала «Дорогой Вилли»
Мариэтта Цигаль-Полищук на съемках сериала «Дорогой Вилли»
Съемки сериала «Дорогой Вилли»
Съемки сериала «Дорогой Вилли»

Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатрах Premier и Kion, а также на телеканале РЕН ТВ.