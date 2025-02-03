Кирилл Кяро рассказал, что для роли канцлера ему пришлось с нуля изучать немецкий язык и каждый день работать над произношением.



«Для погружения в роль я изучаю документальные съемки, речи и выступления Брандта, которых, к сожалению, сохранилось немного. Брандт — человек удивительной мужской харизмы, с уникальным голосом и неторопливой, вдумчивой манерой общения», — поделился актер.